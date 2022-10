Kyrgios torna in campo a Tokyo ma non dimentica gli US Open

03-10-2022 18:26

Nelle settimane lontano dagli impegni ufficiali Nick Kyrgios ha potuto ricaricare le batterie provando a smaltire a mentre fredda l’amarezza per aver interrotto la sua caccia al titolo degli US Open ai quarti di finale.

Tale operazione non è stata affatto semplice e, anche se ha dato nuova consapevolezza all’australiano, non si può dire non lo abbia segnato nel profondo.

“Quella sconfitta ha aggiunto un po’ di carburante alla mia motivazione. Pensavo di avere una grande opportunità agli US Open, mi ha fatto male, molto male, perché pensavo di essere il favorito per il titolo dopo aver battuto Medvedev” ha detto l’esuberante classe 1995 alla vigilia del Rakuten Japan Open di Tokyo che sancirà il suo rientro competitivo.

“Ora devo aspettare fino al prossimo Australian Open, ma voglio mantenere la forma, il modo in cui sto giocando, voglio che ci sia tutto, sto facendo tutto nel modo giusto, quindi non ho dubbi: posso vincere un titolo del Grande Slam”.

Chiaro dunque quale sarà il principale obiettivo di Kyrgios per la prossima stagione.

“Per un paio d’anni non sono riuscito nemmeno a superare il terzo turno: non mi allenavo abbastanza, probabilmente non prendevo sul serio questo sport. In quest’ultimo anno e mezzo mi sono allenato molto. Gli Slam sono ciò per cui la gente ti ricorda davvero, ma non puoi arrivare a un torneo del genere pensando che lo vincerai senza sforzo. Per prima cosa devi avere una solida base”.