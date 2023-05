L'agente di Dia: "Il giocatore piace a Giuntoli"

Frederic Guerra ha parlato del futuro dell'attaccante della Salernitana, ma di proprietà del Villarreal

02-05-2023 09:52

Boulaye Dia l’anno prossimo potrebbe giocare in una grande. L’attaccante che ha spento la festa del Napoli domenica scorsa, pareggiando il gol di Olivera, piace proprio a Giuntoli, attualmente direttore sportivo dei partenopei. A svelarlo è l’agente del giocatore, che vesta la maglia della Salernitana ma è di proprietà de Villareal, Frederic Guerra. Queste le sue dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: “Futuro? Ancora non si può dire quale sarà. La cosa importante è che per riscattare il ragazzo la Salernitana deve essere in Serie A e ancora non è fatta. Solo allora si parlerà di acquisto, di opzioni e di tutto il resto. A Giuntoli piace, ha estimatori anche in Inghilterra e Francia”.