30-09-2022 13:03

L’All Star Game del calcio europeo può diventare presto realtà, come ha annunciato il Times. L’idea lanciata nelle scorse settimane dal nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly piace, anche se non a tutti, come ha ammesso recentemente Klopp. Non mancano però già le critiche: come la Super Lega, questa ipotesi è destinata a riguardare solo certe squadre.

All Star Game, il parere di Casini

Già perché l’All Star Game dovrebbe riguardare solo i quattro campionati Europei più importanti: Serie A, Premier, Liga e Bundesliga. Al momento si tratta chiaramente soltanto di un’idea, ma anche il presidente della Lega calcio Lorenzo Casini ci sta facendo un pensierino: “È un’idea che merita attenzione – le sue parole all’Ansa -. Studieremo il progetto e le società, in assemblea, valuteranno tutti i pro e i contro, con le relative tempistiche”.

“Ricordo ancora con emozione la partita Europa-Resto del mondo dell’agosto 1982, con i nostri Zoff, Tardelli, Rossi e soprattutto Antognoni, che giocò meglio di Platini e Zico, anch’essi in campo. Bisogna ritrovare quello spirito, coinvolgendo le società, i presidenti, i dirigenti sportivi e gli allenatori, oltre ai giornalisti e ai tifosi” ha aggiunto Casini.

All Star Game, le probabili formazioni

Secondo le indiscrezioni del prestigioso quotidiano britannico, il progetto sarebbe quello di mettere di fronte le migliori formazioni dei quattro principali campionati europei. Lo stesso Times ha ipotizzato le top 11:

Serie A: Maignan; Di Lorenzo, Skriniar, Bremer, Spinazzola; Brozovic, Milinkovic-Savic; Chiesa, Dybala, Leao; Osimhen.

Premier League:Allison; James, Ruben Dias, Thiago Silva, Zinchenko; De Bruyne, Rice, Rodri; Salah, Haaland, Luis Diaz.

Liga: Courtois; Koundé, Militao, Gimenez, Alaba; Modric, Busquets, Pedri; Benzema, Lewandowski, Vinicius.

Bundesliga: Sommer; Frimpong, De Ligt, Gvardiol, Davies; Kimmich, Bellingham; Gnabry, Musiala, Mané; Nkunku.

All Star Game, quante assenze illustri tra cui Messi e Ronaldo

Colpisce subito l’esclusione in Premier di Cristiano Ronaldo. Sicuramente il portoghese è in difficoltà, ma fa strano vederlo fuori da un torneo ricco di campioni. Ovviamente, con l’esclusione della Ligue 1, non ci sarà nemmeno Messi, così come Neymar, Mbappé e tanti altri big del Psg. Insomma l’idea dell’All Star Game piace, ma in tanti storcono il naso di fronte a certe esclusioni. Non c’è nulla di ufficiale ancora, ma le polemiche sono già iniziate.