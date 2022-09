30-09-2022 12:26

Sono poche le certezze della Juventus in questa tribolata stagione ed una di esse riguarda il reparto offensivo: soltanto quando Dusan Vlahovic tornerà a segnare con regolarità i bianconeri potranno risollevarsi e tornare in corsa per gli obiettivi stagionali.

Nonostante il periodo no, il centravanti serbo non è mai stato messo in discussione dall’ambiente juventino: i 100 milioni di euro spesi nello scorso gennaio per strapparlo alla Fiorentina sono un investimento da proteggere, Vlahovic è ancora ritenuto il futuro della Juve, l’uomo-gol sul quale fare riferimento anche nei prossimi anni.

Juventus, il PSG pensa a Vlahovic

Il calciomercato, però, è imprevedibile e per una società che non naviga in buone acque dal punto di vista finanziario come la Juventus sarebbe difficile rinunciare a un’offerta-monstre per l’attaccante serbo. Per ora offerte per Vlahovic non ci sono, ma dalla Francia arrivano nuove voci circa l’interessamento per l’ex viola del PSG.

Cristophe Galtier, tecnico della squadra parigina, ha infatti rivelato di aver chiesto già in estate alla dirigenza un attaccante con caratteristiche diverse da quelli attualmente in rosa: per la stampa francese si tratterebbe proprio di Vlahovic.

Galtier vorrebbe Vlahovic dalla Juventus

“Non è che da noi Mbappé ha meno libertà – ha detto Galtier parlando del proprio fuoriclasse e della diversa posizione occupata nella nazionale francese -. È il nostro centravanti. In Nazionale ha Giroud che gli apre gli spazi, a noi manca un calciatore così”.

A causa di motivi di anagrafe Giroud non è un obiettivo per il PSG, mentre Vlahovic – già seguito in passato dal club parigino – potrebbe diventarlo: come Giroud è forte di testa, sa giocare spalle alla porta e fare da riferimento per i compagni, oltre a essere molto abile in fase di finalizzazione.

Juve, bufera sul web per le voci su Vlahovic

Nei prossimi mesi, dunque, il PSG potrebbe pensare a una mossa per arrivare al serbo. Un’ipotesi che, al momento, divide i tifosi della Juve. “Con la situazione di bilancio attuale se arriva l’offerta giusta Vlahovic lo danno via subito e lui accetta immediatamente, perché con Allegri rischia di fare la fine di altri”, il commento di Ennio, tra i tifosi preoccupati per un’eventuale partenza del serbo.

Giorgio condivide il suo pensiero: “Vlahovic incedibile? Vedrete come sarà incedibile se rimane Allegri…”. Fabio, invece, apre alla cessione dell’attaccante: “Ma che incedibile…150 milioncini di euro e al PSG saranno accontentati. Vlahovic ha dimostrato di non essere un fenomeno”.

Anche per Giò Vlahovic non è incedibile: “Se il PSG paga giusto darlo via. Milik ha dimostrato di saper segnare e sul mercato ci sono tanti giovani validi: io prenderei Sesko”. Mario, invece, è infuriato: “Il PSG ha rotto, se vogliono un centravanti perché non si prendono Osimhen? Galtier l’ha pure avuto al Lille”.