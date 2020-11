L'impressionante allenamento di Jury Chechi in zona rossa: video

C’è chi riesce a fare più e meglio di autentiche star di Instagram, o anche influencer, quando si tratta di allenamenti. Messe da parte anche le note Melissa Satta, Wanda Nara e le colleghe, ecco che a sbaragliare con un video su Instagram è (a 51 anni) Jury Chechi.

Il video che ha conquistato Instagram

Chechi è sempre in gran forma e i suoi esercizi per tenersi in forma sono un condensato di attività di supporto sia perla mente, sia per il fisico. E a guardare commenti e visualizzazioni anche con una nota capacità di diffusione.

Il campione olimpico, nella sua Prato, si allena a casa in questa fase, causa la collocazione della sua Toscana in zona rossa, e mette online i video dei suoi allenamenti, video che ha fatto letteralmente impazzire il mondo dei social con oltre 50mila visualizzazioni su Instagram e oltre 500 commenti, rigorosamente no haters.

La carriera di Jury Chechi

Per chi non avesse avuto il privilegio di ammirare Chechi durante gli anni in cui era in piena attività, qualche numero relativo alla sua carriera sportiva aiuterà. Jury ha vinto un eccezionale oro olimpico alle Olimpiadi di Atlanta 1996, cinque medaglie d’oro e due bronzi ai mondiali, tre ori e due bronzi agli europei, 13 ori e 3 argenti ai Giochi del Mediterraneo.

VIRGILIO SPORT | 25-11-2020 14:41