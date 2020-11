La nostalgica quarantena di Wanda Nara tra selfie e memorie Inter

In una sequenza ininterrotta di selfie dal bagno di casa Icardi, Wanda Nara sprigiona il suo fascino e dall’isolamento della sua quarantena intreccia ricordi a obiettivi ambiziosi. Non è stato un dettaglio di poco conto, dunque, quel commento indiretto al derby, alla nostalgia di Milano e di quei fasti che al PSG si ripetono per prestigio e per opportunità offerte dalla vita parigina, ma non sul versante calcistico.

Il presente di Wanda Nara tra PSG e Inter

Wanda Nara esibisce così, tra un sorriso e una posa in abiti succinti, un suo ritratto mentre osserva lo smartphone con la cover della maglia di Mauro. La maglia numero 9 indossata all’Inter da Icardi, ex capitano fino all’avvento di Beppe Marotta e Antonio Conte.

Che i rapporti con Marotta fossero complicati è noto dai tempi dello strappo, di una negoziazione forse troppo mediatica per le esigenze di una società in cerca di una nuova identità e per una squadra che andava puntellata, secondo le richieste di un nuovo allenatore (il più pagato della Serie A) che aveva in serbo per Icardi un futuro diverso. Sappiamo che le cose sono andate avanti per mesi, tra salotti televisivi e dichiarazioni più o meno ufficiali, fino all’epilogo parigino, la soluzione raggiunta con l’Inter e l’intesa con Leonardo.

I rapporti con Tuchel: le tensioni di Icardi, l’ascesa di Wanda Nara

Con Tuchel, però, la relazione è sempre stata complicata. E sofferta, anche in questa fase post Covid. E dalla quarantena, Wanda Nara ha manifestato a suo modo una certa nostalgia per Milano, per le sue ristrette e scelte amicizie e una certa volontà di programmare altre vie in attesa del momento opportuno.

Nel mentre la sua ascesa è inarrestabile e anche in quel di Parigi, la Nara si è ritagliata una stanza tutta per sé. Non solo interviste a magazine argentini, partecipazioni a iniziative in collaborazione con i brand di alta moda e progetti nuovi per il suo marchio di cosmetici.

Qualcosa di inarrestabile si è innescato e così Wanda Nara si è aggiudicata un clamore crescente e popolare, a dispetto delle ombre su Mauro Icardi e il suo futuro.

VIRGILIO SPORT | 23-11-2020 13:49