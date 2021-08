L'annuncio di Ferragosto di De Laurentiis scatena la polemica social

Ieri l’ultima amichevole pre-season, con il rotondo 4-0 al Pescara: il Napoli si prepara al debutto in campionato contro il Venezia tra dubbi e paure di mercato. Incerte le posizioni di alcuni big, da Insigne che non ha rinnovato a Manolas e Koulibaly che restano al centro di voci sulle possibili cessioni mentre Spalletti ancora aspetta almeno un paio di rinforzi per completare una rosa che allo stato è di qualità ma che sicuramente è ancora lacunosa in qualche ruolo. Oggi, come fa ogni Ferragosto, il presidente De Laurentiis ha voluto rivolgere un saluto ai tifosi ma il suo tweet ha dato il la per qualche polemica.

De Laurentiis felice per la riapertura degli stadi

Scrive il patron azzurro sui profili social: “Sono felice che si ritorni a competere con il dodicesimo uomo in campo, cioè tutti voi, allontanando sempre di più lo spettro della pandemia che ci ha costretto a vedere un calcio falsato e giocato in una apnea d’acquario. Buon Ferragosto a tutti voi “Amici miei” azzurrissimi e alle vostre famiglie”

I tifosi chiedono sforzi sul mercato a De Laurentiis

Tantissime le reazioni già di buon mattino: “Presidente, quest’anno abbiamo un allenatore serio… completa La Rosa e vinceremo lo scudetto” o anche: “l problema è che con Mario Rui in campo siamo comunque 11, inclusi i tifosi. Serve il terzino, Pres”, oppure: “Nel caso della Juve, il pubblico è il tredicesimo uomo in campo” e ancora: “Dici una volta e per tutte che nn vedi loro di riabbracciare gli introiti dello stadio. Prega solo di applicare prezzi consoni al livello della squadra altrimenti vuoto deve rimanere lo stadio. Vuoto” e infine: “Dove la maglietta? Dove il mercato? dove sono i giocatori che pareggiano contro l’hellas verona? Non si scusano?”

SPORTEVAI | 15-08-2021 08:43