Lorenzo Insigne e le voci sull'Inter: mister Spalletti fa chiarezza

Un po’ a sorpresa Lorenzo Insigne è divenuto uno dei nomi caldi del calciomercato di questa estate, anche a causa di un rinnovo contrattuale che continua a non arrivare. Il tutto a poche settimane dal picco assoluto della sua carriera, con un Europeo conquistato da protagonista con la maglia della Nazionale. Eppure in casa Napoli si è tutt’altro che certi di una sua partenza, almeno a sentire le parole di Luciano Spalletti.

“Quando si parla di Insigne bisogna stare attenti – ha dichiarato il tecnico toscano a ‘Canale 8’, dopo il 4-0 del suo Napoli sul Pescara -. Parliamo di un giocatore che un mese fa si è preso la coppa a Wembley di fronte a 60 mila inglesi, insieme a tutti gli altri. Figuriamoci se le voci di mercato lo turbano”.

Secondo Spalletti, insomma, Insigne è concentrato solo sul campo e non sul suo futuro: “Non pensa ai discorsi di mercato o al rinnovo di contratto. Conosce perfettamente il suo marchio di fabbrica. E sa anche che, per la sua maturazione e per la sua età, lo deve esibire ogni volta che scende in campo”.

Detto questo, la sensazione è che il Napoli farà ancora alcune operazioni. “Questo è un mercato in cui è vietato azzardare. Ma sappiamo di dover migliorare la squadra, e cercheremo di farlo fino all’ultimo momento. La nostra è una società esperta, che di situazioni ne ha conosciute in abbondanza. Per onorare tutte le competizioni a cui parteciperemo, qualcosa andrà fatto“, ha spiegato Spalletti.

Quindi una riflessione sulle condizioni della squadra: “Servirebbe aumentare il ritmo, ma con questo caldo è quasi impossibile. La fatica è tanta, in più i nazionali sono appena tornati. Qualche bella giocata si è vista, ma dobbiamo crescere nell’equilibrio“.

OMNISPORT | 14-08-2021 22:28