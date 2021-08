Insigne finisce sul mercato: senza rinnovo sarà ceduto

Un mese fa Lorenzo Insigne a Wembley vinceva Euro 2020 con la maglia azzurra numero 10 sulle spalle, toccando probabilmente il punto più alto della carriera. L’estate 2021 sembrava poter essere memorabile per il capitano del Napoli. Invece la sua situazione sembra essere sempre più delicata.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, anche Lorenzo Insigne è sul mercato e per un’offerta da 25 milioni di euro il presidente Aurelio de Laurentiis lo cederebbe immediatamente.

Dietro questa scelta da parte del presidente c’è la necessità di monetizzare per poi inserire nuovi elementi nella rosa di Luciano Spalletti, ma anche una situazione molto delicata per quanto riguarda il rinnovo di contratto del classe 1991.

Nei giorni scorsi la dirigenza partenopea ha informato l’entourage di Insigne della propria decisione. Una presa di posizione che ora cambia le carte in tavola, figlia anche di una distanza sul rinnovo che non sembra poter essere colmata: 3,5 milioni l’anno più bonus facilmente raggiungibilii per un milione l’offerta, 6 milioni la richiesta. Attualmente Insigne percepisce 4,6 milioni.

Anche i rapporti tra Insigne e la società sembrano essere ai minimi termini. Per questo un addio prende sempre più quota: nessuna delle parti rivede la sua posizione, l’accordo si allontana. E il Napoli potrebbe vedere il proprio capitano andare via a zero. Con Napoli-Verona e la Champions sfuggita di mano che rimarrebbe l’ultimo highlight di una storia lunga quasi due decenni.

OMNISPORT | 10-08-2021 07:48