L'arbitro di Bochum-Dortmund: “Ho sbagliato, mi sento una m***”

Ha negato un rigore che ai più è sembrato solare a favore del Borussia e che potrebbe condizionare l'intera Bundesliga

30-04-2023 11:31

Dopo l’1-1 tra Bochum e Borussia Dortmund, il titolo di Bundesliga potrebbe andare al Bayern Monaco. Ma i gialloneri hanno subito un torto, non avendo ricevuto un rigore che ai più è sembrato solare. L’arbitro della sfida, Sascha Stegemann, si è praticamente scusato per l’errore commesso in un’intervista radiofonica a Wdr2: “Sono arrabbiato per ciò che è successo, mi sento una m***a – le sue parole – La mia è stata una notte insonne e non va bene. Mi sono alzato con una brutta sensazione perché ero arrabbiato per non aver preso la decisione giusta. Riguardando l’azione, è rigore a favore del Borussia. Dal campo non l’ho visto, ho avuto l’impressione che fosse una cosa cercata”.