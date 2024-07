L’Atalanta e Palomino si dicono addio, il tributo dei tifosi è da brivido: “Hai sudato la maglia sempre”

I supporter della Dea dedicano uno striscione all’argentino, svincolatosi dopo 7 anni in nerazzurro: sui social arriva la risposta del difensore

La sua avventura con l’Atalanta non è finita nel migliore dei modi, ma José Luis Palomino verrà ricordato a lungo dai tifosi della Dea: oggi uno striscione dedicato al difensore, che ha terminato il suo contratto con i nerazzurri, è apparso sul cancello del Gewiss Stadium. E l’argentino ha replicato sui social al gesto d’amore dei tifosi.

Atalanta, il messaggio d’amore dei tifosi a Palomino

Ad un certo punto della stagione scorsa, l’Atalanta ha deciso di fare a meno di José Luis Palomino. L’ultima convocazione del difensore argentino risale alla semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina del 3 aprile, mentre l’ultima apparizione in campo risale addirittura al 27 gennaio, nel match con l’Udinese. Palomino, ora svincolato, è rimasto però nel cuore dei tifosi, che oggi gli hanno dedicato uno striscione al Gewiss Stadium.

Atalanta, lo striscione per Palomino

Sui cancelli dell’impianto bergamasco è apparso uno striscione: “La maglia sudata sempre. Grazie Palomino”, scritta che richiama quella che campeggia sul colletto delle maglie della Dea. Un gesto con il quale i tifosi dell’Atalanta hanno voluto ringraziare l’argentino, difensore che in nerazzurro ha vissuto i migliori anni della sua carriera.

Atalanta, la risposta di Palomino sui social

Palomino non è rimasto indifferente al gesto dei tifosi e sui social ha voluto ringraziare i supporter dell’Atalanta, ormai la sua ex squadra dallo scorso 30 giugno. Palomino ha postato una foto dello striscione, aggiungendo un semplice “Grazie a voi”, in una storia pubblicata su Instagram. Un bel modo per chiudere un’avventura durata 7 anni e 225 partite, coronata con la conquista dell’ultima Europa League.

I 7 anni di Palomino all’Atalanta

Palomino arrivò a Bergamo quando aveva 27 anni dai bulgari del Ludogorec, dopo aver giocato in patria nel San Lorenzo e nell’Argentinos Juniors ed aver vissuto un paio di stagioni di certo non entusiasmanti col Metz, in Francia. Il Ludogorec gli dà l’opportunità di esordire in Champions e di farsi notare dagli osservatori dell’Atalanta, che investe 4 milioni di euro.

Somma che Palomino ripagherà con gli interessi nei 7 anni successivi, diventando un giocatore chiave per Gasperini: aggressivo, rapido, pronto a inserirsi e abile sulle palle alte, l’argentino ha firmato 9 gol nei suoi anni alla Dea. Tra i più importanti, quelli alla Roma e alla Lazio che nella stagione 2019/20 contribuiscono al 3° posto e alla qualificazione in Champions della Dea.

Palomino e l’accusa poi caduta di doping

Il momento più difficile è invece quello del luglio 2022, quando Palomino viene squalificato per doping, per l’utilizzo del clostebol: il novembre dello stesso anno però l’accusa viene ritirata e Palomino può tornare a giocare. Anche in quel caso, però, i tifosi dell’Atalanta gli sono sempre rimasti accanto.