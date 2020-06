L'Atalanta replica al Valencia ma è bufera sui social

Voleva essere una confessione a cuore aperto con spunti di riflessione non solo sul calcio ma sulla vita in generale: l’intervista concessa da Gasperini alla Gazzetta si è però trasformata in un veicolo di polemiche infinite. Il tecnico dell’Atalanta ha confessato di essersi ammalato di corona virus in occasione della gara di Champions col Valencia e di aver temuto seriamente per la sua vita. Parole che hanno provocato l’ira del club spagnolo.

Il Valencia accusa Gasperini

Il Valencia ha di fatto accusato Gasperini di essere un irresponsabile e di non aver avvisato nessuno dopo aver riscontrato sintomi precisi, mettendo così a rischio tutto lo staff degli spagnoli.

L’Atalanta risponde che i protocolli sono stati rispettati

Dopo il comunicato del Valencia seguito all’intervista di Gasperini, l’Atalanta fa sapere che nel corso della trasferta spagnola i protocolli sono stati rispettati. Il tecnico non ha mai avuto febbre né alcun problema respiratorio che facesse sospettare il Covid19

Social scatenati contro Gasperini

Sui social però in pochi credono alla versione del club orobico e scattano le polemiche: “E nel frattempo Gasperini ci ha fatto fare la solita figura…” o anche: “Possiamo quindi certificare che Gasperini quando parla dice cose inesatte? Ne avevo avuto già percezione nei suoi “lucidi” commenti post partita”.

C’è chi scrive: “Lui stesso ha affermato che aveva avuto tutti i sintomi, ora la pezza è peggio del buco!!! Vergogna!!!”. Un altro utente osserva: “Quindi o l’Atalanta mente o mente Gasperini che nell’intervista ha voluto fare l’eroe”.

Per i tifosi o mente Gasperini o mente l’Atalanta

Fioccano le reazioni: “I casi sono: o Gasparini è risultato positivo al test e l’Atalanta lo ha nascosto, o non l’hanno mai testato per non dover ammettere che fosse infetto. Non se ne scappa. Ps. Una terza opzione sarebbe che Gasparini si sia inventato tutto, ma quello diventa un caso psichiatrico” e un tifoso osserva: “Quindi tra tutti i difetti che ha aggiungiamo anche mitomane. Beh rassicurante!”.

Prevale lo scetticismo dilagante: “Come no. E noi dobbiamo credere che rispetteranno anche il protocollo per la ripresa della serie A. Ne vedremo delle belle” e infine: “Ah beh…se lo dice l’Atalanta che fino a ieri non ha mai fatto sapere nulla sulla positività di Gasperini. Come non credere che abbia rispettato i “protocolli”. Tipo non sedere in panchina, prendere un bus e un aereo tutto per lui”.

