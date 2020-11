L'attacco di Bruno a Cr7 scatena i social

Da ex bandiera granata non ama la Juventus e si sa, ma l’ennesimo attacco mosso da Pasquale Bruno a Cristiano Ronaldo stavolta sa di autogol. Nel corso di Tiki Taka, il talk show sportivo di Mediaset condotto da Piero Chiambretti, Pasquale Bruno ha avuto da ridire sui comportamenti del fuoriclasse della Juventus e non è la prima volta che prende di mira lui e gli assi bianconeri, invano difesi da Mughini.

Il precedente di Bruno con Dybala

Già nello scorso luglio Pasquale Bruno si era attirato qualche critica per aver parlato male di Ronaldo e Dybala (“sono due fighetti”) e per aver sminuito la Joya (“con me non avrebbe toccato palla”), poi aveva criticato Bonucci e altri bianconeri stavolta se la prende con Cr7.

Dice Bruno: «Cristiano Ronaldo è un ignorante. Da due anni è in Italia e ancora non parla la nostra lingua, non ha rispetto per i compagni e per gli italiani. Ancora parla in spagnolo»

I social condannano l’ex difensore del Torino

Fioccano le reazioni sui social e Bruno viene preso di mira: “Michael Schumacher parlava italiano ? Quanti anni è rimasto in Ferrari ? Mi sembra di ricordare che nessuno si sia mai offeso per questo , Pasquale Bruno è ridicolo” o anche: “Pasquale Bruno risentito perché Ronaldo da ospite in Italia non si esprime con la nostra lingua. Era pure seccato mentre lo diceva dopo 3 anni in Italia non ha ancora imparato l’italiano… Pasquale Bruno non l’ha imparato ancora dopo 58 anni!”.

I tifosi bianconeri si indignano: “Pasquale Bruno che dà dell’ignorante a Cristiano Ronaldo…ma con che coraggio??? Ma se lo Ronaldo lo querela lo sa che deve andare a dormire sotto i ponti?? Mannaggia la stupidaggine” o anche “Solo Ronaldo non sa parlare italiano? Nemmeno Insigne”.

Bruno criticato anche come calciatore

Il web è un fiume in piena “io sono straconvinto che Bruno nel calcio d’oggi sarebbe improponibile … Era troppo falloso! Con le regole attuali le sue partite non durerebbero piú di 10 minuti ….” e infine: “Bruno che fa il gradasso, era uno zoppo ai suoi tempi, nella serie A di oggi sarebbe umiliato anche da Kalinic“.

SPORTEVAI | 03-11-2020 09:39