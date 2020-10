Juve, Pasquale Bruno dopo Bonucci ancora all'attacco

La settimana scorsa aveva pesantemente attaccato Leonardo Bonucci, ieri ha concesso il bis Pasquale Bruno tornato in pianta stabile in tv, come opinionista fisso di Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti. L’ex difensore, tra l’altro anche della Juventus, se l’è presa con un altro bianconero, peraltro dell’ultima ora, Federico Chiesa dandogli palesemente del “cascatore” durante la trasmissione.

Pasquale Bruno all’attacco: “Chiesa cascatore”

Nell’anteprima di Tiki Taka andata in onda a poche ore dalla chiusura del calciomercato segnato nell’ultimo giorno dal passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus con tanto di contestazione da parte dei tifosi viola che hanno insultato il giocatore all’uscita dalle visite mediche a Firenze, interpellato sul colpo di mercato bianconero, Pasquale Bruno è stato provocatorio come suo solito, non andando per il sottile: “Chiesa è un modesto calciatore, non può aspirare a diventare un top player, è più o meno un altro Bernardeschi”. Ma l’affondo arriva subito dopo: “Peraltro non mi sta nemmeno molto simpatico – ha detto l’ex difensore della Juventus e del Torino – a me piace molto il calcio inglese, e lui invece sta sempre per terra, deve cascare di meno…”

“Bonucci difende con il c..o!” aveva detto Bruno

Nella puntata di una settimana fa, Pasquale Bruno si era reso protagonista di un altro attacco a un giocatore della Juventus, stavolta una colonna della difesa bianconera, stiamo parlando di Leonardo Bonucci. “Ai miei tempi sarebbe stato un discreto libero, non è un difensore, non ho mai visto in vita mia uno che, quando è puntato, si gira di c..o”. Parole che avevano fatto subito il giro della rete tra chi lo ha osannato, specie gli antijuventini, e chi gli ha rinfacciato il suo cuore granata e un pizzico di invidia per la carriera di Bonucci rispetto alla sua.

Bruno, il ritorno in tv divide il pubblico

Il web risente della faziosità nell’esprimersi, ancora una volta sulle parole di fuoco di Bruno nei confronti, ieri di Bonucci, oggi di Chiesa. “Pasquale Bruno presidente #Figc, grazie” scrive qualcuno. Ma sono in molti a prendersela per un giudizio esagerato su un giovane giocatore nel giro della Nazionale: “Ci mancava anche #pasqualebruno a #tikitaka a sparare ca…te, ne sentivamo la mancanza” oppure “Ma davvero hanno cacciato Vieri e Cassano per far entrare Pasquale Bruno? Imbarazzante”.

SPORTEVAI | 06-10-2020 08:57