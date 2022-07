21-07-2022 10:11

Dopo aver ascoltato le interviste del mese scorso e tutto quello che è successo nel frattempo, i tifosi della Juventus lo avevano già scaricato. Non erano piaciute a nessuno le parole di de Ligt che si lamentava dei due quarti posti di fila, come se non fosse anche stata responsabilità sua, ed ecco perché il suo addio è stato metabolizzato senza troppe lacrime. Il difensore è passato al Bayern ed è stato sostituito in men che non si dica da Bremer, soffiato in extremis all’Inter.

Bremer meglio di De Ligt per molti tifosi

Sarà anche per il risentimento nei confronti dell’olandese che molti tifosi sposano il titolo di oggi di un quotidiano sportivo: “Bremer meglio di de Ligt” e non hanno rimpianti per l’ex Ajax. Anche perché il debutto con i bavaresi del giocatore non è stato poi da ricordare.

De ligt: gol, erroraccio e infortunio al debutto col Bayern

Il difensore olandese ha infatti trovato spazio nel secondo tempo dell’amichevole vinta dal Bayern per 6-2 sul DC United di Wayne Rooney e, in soli 27 minuti, ha confezionato di tutto. Prima il gol del 4-0 con un sinistro violento sugli sviluppi di un corner, poi un brutto errore che ha causato la prima rete del DC United.

Un disimpegno errato su colpo di testa che si stampa sul palo della propria porta, favorendo il momentaneo 4-1 di Simonsen, poi ancora il suo primo cartellino giallo e infine un infortunio che lo ha costretto a uscire anzitempo dal campo.

I tifosi della Juventus scaricano de Ligt

Numerosi i commenti sui social: “Tatticamente DeLigt ha ancora da maturare molto. Sempre detto. Può potenzialmente diventare un animale, ma ancora non è minimamente al livello dei centrali difensivi migliori d’Europa. Può arrivarci, ma ad oggi non lo è nemmeno lontanamente“, oppure: “sembra sfiga il gol procurato ma è il solito movimento goffo alla de Ligt, sempre impacciato quando occorre essere svelti” e infine: “DeLigt fará esperienza anche al Bayern. La sua prossima squadra avrà la massima forma di De ligt, quindi tra 4/5 anni. Sarà devastante per me per allora se continua ad evolvere. Bremer è 2/3 anni avanti al DeLigt attuale”.

