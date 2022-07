21-07-2022 09:46

Le attese sono state tradite da un infortunio pazzesco, imprevedibile e che, però, non dovrebbe avere ripercussioni importanti: l’esordio di Matthijs De Ligt con la maglia del Bayern Monaco ha lasciato in campo indeterminatezza e un infortunio del quale si conosceranno più avanti le conseguenze.

Il debutto di De Ligt: assurdo esordio

Il difensore olandese ha debuttato con la maglia dei bavaresi, nell’amichevole vinta 6-2 contro il Dc United, con un gol lampo, quasi autorete, ammonizione e un problema fisico appunto di cui si conosceranno le conseguenze a breve. L’ex Juventus, sostituito dal brasiliano Bremer, è entrato in campo al posto di Upamecano sul 3-0 per i bavaresi e a 90 secondi dal suo ingresso in campo ha trovato la rete del momentaneo 4-0 con un la rete di Muller.

Gol, giallo e problema fisico

Il suo esordio, tempi alla mano, è terminato al 73’ dopo un contrasto che gli ha procurato anche il primo cartellino giallo con la maglia del Bayern, per un intervento ai limiti, e la sostituzione per un problema fisico. Prima era stato protagonista di un errore incontestabile, che ha portato alla rete della squadra di Wayne Rooney: un suo colpo di testa sbagliato ha colpito il palo della porta tedesca ed è stato poi messo in rete da Simonsen.

Addio alla Juventus senza rimpianti

Poco più di 24 ore dopo l’addio ufficiale ad Allegri e a Torino formalizzato nella serata del 19 luglio, l’olandese ha indossato la maglia del Bayern e preso parte da protagonista all’amichevole del Tour americano più intrigante, per i suoi estimatori impazienti di vederlo inserito tra i titolari.

Dopo aver lasciato Torino e chiuso con i bavaresi, De Ligt ha raggiunto i nuovi compagni del Bayern Monaco a Washington D.C, capitale degli Stati Uniti e sede dei D.C United, compagine di MLS che ha sfidato in amichevole la formazione di Nagelsmann per il primo incontro pre-stagionale dei bavaresi. Partita senza storia, con i tedeschi già avanti di tre reti all’intervallo. Risultato finale di 6-2 e la constatazione che già in questa amichevole abbiamo visto di tutto.

Prossimo appuntamento, con De Ligt, contro il Manchester City: Nagelsmann, sostituendolo, lo ha preservato in vista della sfida ben più impegnativa, un autentico test, contro gli uomini di Pep Guardiola in programma nella notte tra sabato e domenica.

