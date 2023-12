L'ex Genoa Centurion non si ferma all’alt della polizia: catturato, è positivo alla cocaina

L’attaccante argentino inseguito da una pattuglia degli agenti di Buenos Aires, fermato e poi rilasciato. Vanta due diverse esperienze in serie A con i rossoblù, nel 2014 e nel 2018

Disavventura finita in manette per Ricardo Centurion, ex attaccante del Genoa che non s’è fermato all’alt della polizia di Buenos Aires: dopo un inseguimento in auto il calciatore è stato fermato e trovato positivo alla cocaina.

Fermato dalle forze dell’ordine, trattenuto in centrale per qualche ora e poi rilasciato: si è concluso così l’incontro ravvicinato tra l’ex attaccante del Genoa Ricardo Centurion e la polizia di Buenos Aires, che l’ha arrestato al termine di un inseguimento in auto. Centurion non si era fermato all’alt di una pattuglia, scappando via a bordo della sua auto, una Mercedes. È stato però raggiunto dagli agenti e sottoposto a un test anti-droga dal quale è emersa la sua positività alla cocaina. Centurion è stato dunque condotto in centrale, trattenuto per qualche ora e poi rilasciato in attesa di ulteriori provvedimenti. L’auto è invece rimasta sotto sequestro.

Centurion e l’esperienza al Genoa

Dribbling, velocità, estro: dieci anni fa, quando indossava la maglia del Racing, con cui ha vinto due titoli nazionali, Centurion sembrava pronto per trasformarsi nella nuova stella del calcio argentino. L’attaccante classe ’93 non è però mai riuscito ad affermarsi e a esprimere il suo talento, come sanno bene i tifosi del Genoa: Centurion ha vestito la maglia rossoblù in due diversi periodi della sua carriera, prima in prestito nella stagione 2013/14 e poi con l’acquisto a titolo definitivo del gennaio 2018 dai brasiliani del Sao Paulo (3,8 milioni di euro il costo del suo cartellino), seguita dalla cessione ancora al Racing nel luglio 2019 (per 3,5 milioni). Complessivamente Centurion ha messo insieme 15 presenze in serie A, senza riuscire a segnare neanche un gol.

La tragica morte della fidanzata di Centurion

Tornato in Sudamerica Centurion non ha avuto migliore fortuna. In carriera ha giocato anche per Boca Juniors, Velez e San Lorenzo, oltre a una breve parentesi con i messicani del San Luis: solo con gli Xeneizes è riuscito a lasciare il segno, contribuendo con 8 reti alla conquista del campionato del 2017. A febbraio scorso aveva strappato un contratto al Barracas Central, club che milita nella massima serie argentina, ma dopo poche partite il suo contratto è stato rescisso.

Secondo la stampa argentina ad incidere sul declino di Centurion negli ultimi anni è stata anche la tragica morte della fidanzata Melody Pasini, stroncata da un infarto mentre era al volante nel 2020, a soli 25 anni.