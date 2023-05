In una lunga intervista a Tuttomercatoweb, l’ex tecnico del Bayer Leverkusen precisa: “I giocatori vanno in campo per morire per l’obiettivo"

18-05-2023 14:17

Gerardo Seoane, ex tecnico del Bayer Leverkusen, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb. Tra i tanti temi affrontati, uno di particolare interesse è stato sicuramente inerente José Mourinho.

Le dichiarazioni dell’ex Bayer Leverkusen: “Ha sempre dimostrato qualità nel leggere la partita, soprattutto nelle coppe dove ci sono 180 minuti. Sa gestire molto bene, tatticamente, ha idea di come giocarla. Sa convincere la squadra della sua idea e del suo pensiero, sa creare un certo tipo di ambiente, di convincere di arrivare alla meta. I giocatori vanno in campo per morire per l’obiettivo”.

Prosegue poi Seoane: “È normale che ci siano alti e bassi quando c’è molto lavoro, dietro. Dopo un ciclo ci può essere un calo, con Mourinho c’è una richiesta mentale molto alta, soprattutto se arrivi fino in fondo. Ci può stare si perda qualcosa, ma è da sottolineare la capacità, non la mancanza successiva. Da allenatore vuoi creare qualcosa in un ciclo corto di due-tre anni, in una stagione è molto difficile. Mourinho crea degli step di crescita di un paio di anni per arrivare, spesso un club cerca questo per il proprio step di crescita. Non tutti si possono mantenere a un certo livello per tanti anni: c’è anche la concorrenza, se vinci con l’Inter poi Juventus, Milan, Roma e Napoli mica stanno a guardare”.