L'indignazione degli interisti per le parole di Chiesa

In tempi di social network esprimere un parere su due squadre del passato può causare una marea di polemiche. È quanto avvenuto a Federico Chiesa, che su Instagram ha risposto ad una serie di domande postegli dai propri follower.

Obiettivo di mercato dell’Inter, Chiesa ha però mostrato una certa sincerità nel rispondere ad un tifoso che gli chiedeva se preferisse il team nerazzurro che vinse il Triplete nel 2010 oppure il Milan di Shevchenko.

Chiesa vota il Milan

L’attaccante della Fiorentina, infatti, ha risposto senza esitare: “Il Milan di Sheva”. Una scelta che non è piaciuta ai tifosi nerazzurri, che immediatamente si sono fatti sentire sui social network.

“Appunto, per questo che non puoi pensare di essere preso in considerazione dall’Inter… Attento alle buche.. che cadi”, scrive Roberta su una delle pagine Facebook dedicate al tifo nerazzurro. “S’è giocato la possibilità di venire da noi – aggiunge Francesco – un vero interista non parla così”.

Enzo, invece, benedice le parole di Chiesa: “Meglio così… speriamo che con questa dichiarazione si sia dato la zappa sui piedi, siamo già pieni di giocatori scarsi…”. “Stai a Firenze che è meglio per noi”, conclude Brunella.

Interisti divisi

Ma tra i tifosi nerazzurri c’è anche chi “assolve” Chiesa, come Domenico: “Ha pienamente ragione, come talento vedere Kakà, Sheva, Seedorf quando era in giornata, Rui Costa, Pirlo era una meraviglia! Noi siamo stati vincenti in modo diverso, più fisico e caparbio sempre considerando che lo spettacolo anche Sneijder, Eto’o e il capitano ce l’hanno offerto in quantità industriali”.

Antonio gli dà ragione: “Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Leggo commenti ridicoli su Chiesa. Come considerare che ogni giocatore che appartiene ad un club ci gioca perché fa il tifo per quella squadra. A me interessa che quelli che giocano nell’Inter, siano professionisti e sudano la maglia”. E Mario conclude: “Ma cosa volete? A me da piccolo piaceva Del Piero e mica sono meno interista di voi”.

SPORTEVAI | 28-04-2020 10:10