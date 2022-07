31-07-2022 20:44

Un anno dopo la cocente delusione subita contro l’Italia nella finale di Euro 2020, il calcio inglese si regala un giorno storico, conquistando il primo titolo per nazionali da 56 anni a questa parte.

Wembley in delirio per l’Inghilterra femminile campione d’Europa

L’impresa tocca alla nazionale femminile che ha vinto la 13ª edizione dei campionati europei, disputatisi proprio in Inghilterra, battendo per 2-1 nella finale di Wembley la favoritissima Germania, la nazionale più vincente d’Europa con due titoli mondiali e ben otto europei. Rivincita doppia quindi a poco meno di 13 mesi dalla beffa incassata proprio a Wembley dalla nazionale allenata da Gareth Southgate, all’epoca incapace di capitalizzare il gol del vantaggio lampo siglato da Shaw, raggiunta poi da un gol di Leonardo Bonucci nel secondo tempo prima di arrendersi ai rigori.

Germania sottotono: l’Inghilterra trionfa ai supplementari

Per l’Inghilterra femminile è il primo titolo della propria storia, che arriva dopo il terzo posto al Mondiale 2015 in Canada e i due secondi posti ottenuti agli Europei nel 1984 e del 2009. La partita è finita 2-1 dopo i tempi supplementari: marcature aperte da un pallonetto di Ella Toone al 62′, pareggio tedesco con Lina Magull al 78′ al termine di una bella azione corale, poi il gol che fa la storia è stato firmato da Chloe Kelly, attaccante del Manchester City di 24 anni, al 5′ del secondo supplementare, quando l’epilogo dei rigori sembrava a un passo.

Inghilterra campione d’Europa, il trionfo di Sarina Wiegman

La finale, disputata in uno stadio stracolmo con 90.000 spettatori, è stata tattica e poco spettacolare con la Germania, favorita della vigilia, ha deluso le aspettative limitandosi a puntare sulle ripartenze al cospetto di un’Inghilterra che per larghi tratti della partita non è andata oltre uno sterile possesso palla, ma che si è mostrata superiore alle avversarie proprio dal punto di vista tattico. Decisivo in questo senso l’apporto di Sarina Wiegman, la ct olandese dell’Inghilterra, che si guadagna a propria volta un posto nella leggenda grazie al secondo titolo europeo consecutivo, dopo quello conquistato con le Orange nel 2017.

Eletta già due volte coach dell’anno dalla Fifa, nel 2017 e nel 2020, Wiegman ha trasformato l’Inghilterra sul piano tattico, dando più palleggio alla squadra e più attenzione sul piano difensivo. Decisivi anche i cambi, visto che tanto Toone quanto Kelly sono subentrate nel corso del match.