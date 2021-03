L’iniziativa della Juve crea un nuovo caso sui social

Un’iniziativa verde ma anche questa non esente da polemiche. La Juventus ha pubblicizzato sui suoi canali social il progetto ambientalista: “Ogni nostro gol corrisponde a 200 nuovi alberi piantati generando un impatto positivo per il nostro pianeta. Ad oggi, da inizio stagione, ne abbiamo piantati 14800 insieme a OneTreePlanted”.

La vigilia con la Lazio

Ma nella testa dei tifosi bianconeri in questo momento c’è solo la sfida di stasera contro la Lazio. Una gara che potrebbe essere decisiva per il futuro della squadra di Andrea Pirlo; in caso di mancata vittoria infatti la Juve rischia di veder sfuggire in maniera definitiva la possibilità di conquistare il decimo scudetto di fila, un traguardo ambito da club e tifosi.

La reazione dei social

I tifosi della Juventus esortano la squadra a dare il massimo anche per favorire l’ultima iniziativa: “Un motivo in più per fare 3-4 gol alla Lazio stasera – commenta Mara – gli alberi non sono mai abbastanza”. Mentre Alessio fa notare i tanti infortuni che hanno colpito la squadra in questa stagione: “Se lo faceste con gli infortuni, Amazzonia spostati”. Anche Ricky è ironico: “Senza il Var avremmo creato una nuova foresta amazzonica”. Mentre Joshua è negativo: “Fortuna che le sorti del pianeta non dipendono da sta cosa che ci saremmo già estinti”.

La polemica

Ma come sempre quando si parla di Juventus e di calcio non manca la polemica come quella lanciata dal giornalista Paolo Ziliani che scrive: “Prossimamente la campagna: Adotta un arbitro e pianta cento alberi”. E i tanti tifosi delle altre squadre commentano: “Se togliessero le decisione dubbie e favore potrebbero chiamarlo progetto Sahara”. Mentre Antonio critica CR7: “200 alberi ad ogni punizione sulla barriera di Cristiano Ronaldo e ci sarebbe un’altra Amazzonia”.

Guarda la gara Juventus-Lazio su DAZN

SPORTEVAI | 06-03-2021 13:24