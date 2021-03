Juve-Lazio: i tifosi lanciano l’ultimatum

Non ci sono alternative. La Juventus stasera è chiamata alla vittoria. I tifosi bianconeri non ne vogliono sapere di lasciare per strada l’obiettivo scudetto lasciando campo libero ai rivali dell’Inter, ma per provare a nutrire ancora speranze tricolori, la Juventus deve necessariamente portare a casa i tre punti.

Match decisivo

Non sarà un’impresa semplice per la squadra di Andrea Pirlo. Sulla sua strada Ronaldo e compagni trovano una Lazio in piena corsa per un posto in Champions League e che sicuramente non faranno sconti. Senza dimenticare che i bianconeri devono fare i conti con una vera e propria emergenza, soprattutto a centrocampo dove ci potrebbe essere spazio per il giovane Fagioli, contro una delle linea mediane più attrezzate della serie A, quella della Lazio.

Paura Covid

A distanza un anno la serie A torna a vivere l’incubo sospensione. L’aumento dei contagi in tutto il territorio italiano sta creando una certa preoccupazione per la terza ondata e la Juventus non è esente da queste paure. I bianconeri devono fare i conti con la positività al Covid-19 di Rodrigo Betancur, ma anche con quella di Ivan Provedel, il portiere dello Spezia in campo proprio contro la Juventus nel turno infrasettimanale e aumenta la paura di potersi trovare di fronte a un cluster di contagio.

Social in fermento

Nel frattempo però sui social si pensa solo alla gara di stasera, i tifosi juventini vogliono ancora credere all’obiettivo tricolore e lanciano un ultimatum alla squadra: “Se l’obiettivo è ancora lo scudetto come dichiarato da Pirlo, allora da qui in poi sono tutte partite da dentro o fuori. Se non vinciamo contro la Lazio e l’Inter vince contro l’Atalanta possiamo metterci l’anima in pace una volta per tutte”. Un pensiero condiviso da tanti tifosi: “E’ una gara da vincere a prescindere del risultato dell’Inter, se non vinci contro la Lazio se fuori. Non puoi permettere di perdere/non guadagnare punti quando l’Inter gioca una delle poche partite difficili rimaste”.

Ma c’è anche chi come Giovanni prova a dare una giustificazione al cammino non sempre perfetto della squadra di Andrea Pirlo: “Dal 3 gennaio ad oggi sono 62 giorni, la Juventus scende in campo per la diciottesima volta: un intero girone in due mesi. Qualcuno prima o poi dovrà dirlo che è disumano per degli atleti che devono garantire prestazioni di altissimo livello”.

