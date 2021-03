Serie A, Juventus-Lazio: probabili formazioni

Juventus-Lazio è la sfida clou del sabato di campionato, in programma alle 20.45 all’Allianz Stadium. I bianconeri vogliono continuare a vincere per mettere pressione alle due milanesi che li precedono in classifica e inoltre devono fare attenzione alla rincorsa delle squadre alle loro spalle pronte ad approfittare di un passo falso. I biancocelesti sono tra queste e con una vittoria si avvicinerebbero a soli tre punti dai rivali, considerando anche la partita contro il Torino che sarà esaminata dalla procura federale. Per seguire la supersfida in diretta clicca QUI.

Pirlo dovrà rinunciare agli infortunati Chiellini, Arthur e Dybala, allo squalificato Frabotta, a Bentancur che è risultato positivo al Covid mentre è in forte dubbio la presenza di Bonucci e Cuadrado che qualora dovessero farcela non saranno rischiati dall’inizio.

Simone Inzaghi farà a meno degli infortunati Luiz Felipe, Lazzari e Radu. In porta ci sarà Reina, con l’assenza di Lazzari, sugli esterni ci sarà Marusic che scalerà a destra con il ballottaggio tra Lulic e Fares per l’out sinistro. In avanti a fare coppia con l’insostituibile Immobile dovrebbe esserci Correa anche se Caicedo potrebbe anche partite dall’inizio al posto di quest’ultimo.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi; Ronaldo, Kulusevski. All. Pirlo

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Parolo, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

OMNISPORT | 05-03-2021 11:24