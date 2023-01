04-01-2023 23:12

Con voglia, con forza, con tanta applicazione. L’Inter ha inflitto la prima sconfitta stagionale al Napoli capolista, e lo ha fatto con pieno merito al termine di una partita divertente e sempre in bilico. I nerazzurri sono partiti forte, hanno fallito delle occasioni clamorose con Lukaku, Darmian e Dimarco: poi hanno subìto il palleggio azzurro, ma dalle parti di Onana non sono arrivati pericoli. L’unica vera conclusione nello specchio della porta è giunta soltanto all’89’, ad opera di Raspadori, ed il portiere camerunense è stato bravo a respingere.

Inter-Napoli, Dzeko affonda Spalletti

E nel secondo tempo, al minuto 56, l’azione perfetta: fuga di Dimarco sulla sinistra, liberato da una precisa imbeccata di Mkhitaryan, e cross in mezzo dove la testa di Dzeko ha letteralmente buttato a terra la porta di Meret. Nona rete stagionale, sesta in campionato per l’ariete bosniaco, che ha regalato un dispiacere al tecnico con cui ha avuto un feeling particolare, quel Luciano Spalletti con cui Roma mise a segno 39 reti nell’annata 2016/2017. E ora la classifica si fa “interessante”: Napoli 41, Milan 36, Juventus 34, Inter 33. Le tre grandi “storiche” iniziano a soffiare sul collo degli azzurri, chiamati ad un non facile impegno domenica in casa della Sampdoria.

I tifosi dell’Inter mettono Spalletti nel mirino

Un risultato che riproietta l’Inter in zona Champions, e soprattutto fa capire che la squadra c’è ancora per la lotta al vertice. I tifosi nerazzurri applaudono e accolgono il successo sul Napoli con una certa ironia, come nel caso di Gabriele: “Eppure Saviano lo aveva detto, ecco che si è messa in moto la macchina per portare lo scudetto al norde”. Salvatore è più analitico: “Oggi l’Inter ha giocato meglio del Napoli. Risultato giusto visto ciò che ha detto il campo. Simone Inzaghi ha preparato la partita meglio di Spalletti”. Anche Maurizio prende in giro il suo ex allenatore: “Grande Spallettone che conferma il suo trend, parte a razzo e poi finisce a… “.

Inter-Napoli, il web nerazzurro si esalta

Tifosisinasce è entusiasta: “Grandissima Inter oggi, comunque in serie A i bestioni fanno una differenza incredibile, avere Lukaku e Dzeko in attacco è veramente tanta roba, poco da dire”. Anche Giuseppe è ad un metro da terra: ” Potevamo anche farne di più, con zero rischi…forse ora vi renderete conto di quanto è importante il rinnovo del capitano Skriniar!”. Matteo sente che il vento finalmente è cambiato: “Era ora, finalmente una vittoria contro una grande. Meritata, unico neo…troppi goal sbagliati. Let’s go”. E Daniela elegge il suo migliore: “Che sofferenza ma che vittoria (meritata) ! Edin a quasi 37 anni anni è sempre decisivo”.

Spalletti, l’ex mai amato dagli interisti

Gianmarco pone l’accento su un altro aspetto: “Napoli surclassato tecnicamente ma sopratutto fisicamente…(primo tiro del Napoli al novantesimo). Il georgiano completante annichilito da Darmian,e con questo chiudo”. Anche Antonio si scaglia contro l’ex allenatore Spalletti: “Il Napoli è una piccola squadra con un allenatore ancora più piccolo”. Giacomo taglia corto: “C’è poco da dire, partita vinta con merito dall’Inter,in tutto e per tutto”. Massimiliano aggiunge: “E il risultato ci sta stretto per quello che abbiamo creato in tutta la partita”. E Francesco conclude la carrellata: “Il classico crollo dopo Natale di Spalletti”.