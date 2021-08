L’Inter ha un nuovo obiettivo per l’attacco: social in fermento

Ormai è chiaro a tutti: Edin Dzeko non sarà l’unico rimpiazzo di Romelu Lukaku. I nerazzurri vogliono completare l’attacco con un altro colpo di spessore e in queste ore stanno valutando diversi obiettivi. Oltre a Duvan Zapata, Joaquín Correa e Lorenzo Insigne, un nome nuovo si è appena aggiunto alla lista di mercato di Beppe Marotta.

Inter, occhi sul gigante Wout Weghorst

L’ultima pista battuta dai nerazzurri l’ha svelata ieri sera il giornalista Gianluca Di Marzio nel corso della sua consueta rubrica di calciomercato su Sky Sport. Si tratta di Wout Weghorst, gigante olandese (197 centimetri) classe 1992 che ha realizzato 63 gol in 120 partite con il Wolfsburg. Il giocatore, in Germania dal 2018, ha un contratto che lo lega ai Die Wölfe fino al 30 giugno 2023. L’affare sarebbe tutto sommato non proibitivo dal punto di vista economico: per portarlo in Italia, infatti, basterebbe una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro.

Le reazioni dei tifosi interisti alla trattativa

L’indiscrezione di mercato naturalmente ha suscitato diverse reazioni social tra i tifosi interisti, che si dividono equamente tra favorevoli e contrari all’acquisto del bomber olandese. Tra coloro che lo accoglierebbero a braccia aperte in nerazzurro c’è Flavio: “Fra Zapata e Weghorst mi intriga di più il secondo, vista l’età e le cifre…”. Ma anche Francesco sembra guardare di buon occhio la trattativa: “Werghost a 18-20 milioni sarebbe un’operazione intelligente. Giocatore fisico ma con grande tecnica e ottimo finalizzatore. I 22 gol in Bundesliga l’anno scorso lo dimostrano, inoltre ha esperienza internazionale”. Mentre Marco ha una grande certezza, che esula dalle qualità del giocatore: “Non lo conosco, quindi non lo giudico nemmeno come calciatore. L’unica cosa che so, è che mi fido del direttore Marotta e di Inzaghi”.

Sul web, però, c’è anche chi non sembra convinto del nuovo obiettivo nerazzurro. E sono tanti i tifosi che ne approfittano per suggerire altri nomi alla dirigenza nerazzurra: “Era meglio Jovic in prestito più Correa” sbotta Massimiliano; “A questo punto prendete il gallo Belotti” propone Antonio. Mentre Giovanni ne approfitta per punzecchiare la proprietà cinese: “Dzeko a zero, Weghorst 15 milioni! 200 milioni incassati e ne spendi 15… In gamba Zhang!”.

