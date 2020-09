L'Inter punta l'attaccante del Napoli, tifosi scettici

A oggi per l’Inter Alexis Sanchez è l’unica vera alternativa alla coppia composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. In una stagione che vedrà i nerazzurri lottare per lo scudetto e disputare ancora una volta la Champions League, però, Antonio Conte ha bisogno di più soluzioni per il reparto offensivo.

L’Inter pensa a Llorente come vice-Lukaku

Ecco perché, secondo Tuttosport, l’Inter sarebbe pronta a bussare alla porta del Napoli per Fernando Llorente, centravanti di chili ed esperienza che ormai non rientra più nei piani tecnici di Rino Gattuso.

Il Napoli ha bisogno di liberarsi di Llorente e del suo ingaggio da 2,5 milioni di euro annui, l’Inter cerca un attaccante che parta dalla panchina e possa far rifiatare Lukaku: ecco dunque che l’idea che porta allo spagnolo.

Secondo Tuttosport, l’Inter potrebbe prendere l’ex Juve e Tottenham pagando un indennizzo al club di Aurelio De Laurentiis. Si tratterebbe, dunque, di un’operazione low cost che ricorda quella che ha portato Kolarov in nerazzurro: Llorente, però, convince meno i tifosi nerazzurri.

Gli interisti bocciano lo spagnolo

“Onestamente preferirei prendere Giroud rispetto a Llorente”, commenta su Twitter InterClubNW. Molto più esplicito Mattia: “Farei giocare Dalbert in attacco piuttosto”. “Ma è un morto in piedi pure l’indennizzo????”, protesta Matteo.

Mentre per Pizzo sullo spagnolo si potrebbe anche investire, ma senza pagare il cartellino al Napoli: “il Napoli secondo me lo da anche gratis, con tutte quelle punte che ha sul groppone”.

Bophonet, invece, si lamenta per le poche idee in fase di mercato dei nerazzurri: “La fantasia al potere… sempre e solo i soliti nomi da anni. Llorente doveva venire anche l’anno scorso… Noia!!!”.

