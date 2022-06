10-06-2022 08:14

Antonio Conte prova a ricreare l’Inter a Londra. Il tecnico italiano, ora sulla panchina del Tottenham, sembra più che mai deciso a riprovare a creare la formula magica che ha riportato lo scudetto in nerazzurro anche agli Spurs e continua a guardare alla sua ex squadra per fare mercato. Nel corso delle ultime settimane, il tecnico salentino ha infatti ingaggiato Perisic, ma provato a lanciare un ano per Skriniar, Bastoni e Barella.

Il Tottenham e Conte pensano a Lautaro Martinez

Il mercato stenta a decollare almeno per quanto riguarda i grandi nomi e sebbene la sessione di calciomercato non sia ancora cominciata, i grandi team vorranno arrivare pronti alla prossima stagione che inizia con i ritiri ad inizio di luglio con un calendario reso decisamente complicato dal Mondiale invernale. Grande fermento in casa Tottenham che dopo una stagione con molti alti e bassi vuole provarsi a riproporsi tra le squadre in lotta per la Premier.

Il club inglese allenato da Antonio Conte rischia di perdere uno dei suoi punti di riferimento offensivi. Harry Kane, infatti, potrebbe dare il via al valzer degli attaccanti andando al Bayern Monaco che in questo modo libererebbe Robert Lewandowski. Il Tottenham per coprirsi punta all’argentino dell’Inter Lautaro Martinez che ha chiuso la stagione dimostrando tutto il suo valore ed è un pupillo di Antonio Conte.

Conte prova a ricreare l’Inter scudetto

Dopo aver ingaggiato Ivan Perisic, Antonio Conte vuole continuare a fare spese in casa Inter. Non è un segreto che nelle ultime settimane l’ex allenatore nerazzurro abbia inseguito anche Skriniar e Bastoni. Ed ora i tifosi dell’Inter sembrano essere stanchi di questa situazione come spiega anche il giornalista Fabrizio Biasin: “Tottenham su Lautaro, lo vuole Conte”. Io e Conte abbiamo in comune la stessa passione: i giocatori dell’Inter. Solo che a me piacciono all’Inter”.

E sono tanti i tifosi dell’Inter a pensarla allo stesso modo: “Faceva prima a rimanere all’Inter”, sostiene Luka. Mentre Alex commenta: “Se ne è andato perché non credeva nel progetto sportivo dello scorso anno, ora però cerca tutti gli interpreti di quel progetto in cui non ha creduto”. Anche Simone va all’attacco di Conte: “Sinceramente ha stancato. Ci sono tanti giocatori interessanti, in altre squadre. E’ poco corretto approfittare dei problemi economici dell’Inter per migliorare la sua squadra, dopo essersene andato un anno fa”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE