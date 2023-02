La società nerazzurra sulle tracce di Kessié, non pienamente soddisfatto a Barcellona. Ci sarebbero le condizioni per un clamoroso ritorno a Milano, sponda nerazzurra.

12-02-2023 09:44

L’Inter è concentrata sul presente ma sta anche già pensando alla prossima stagione. Nel mirino ci sarebbe un colpo da Champions League. L’obiettivo sarebbe l’ex rossonero Franck Kessié, attualmente al Barcellona.

Inter, Kessié non contento al Barcellona: pensa di tornare in Serie A

Dopo aver lasciato, da parametro zero, il Milan la scorsa estate, Franck Kessié sperava di diventare un elemento fondamentale del Barcellona di Xavi. Obiettivo raggiunto a metà. L’ivoriano è una risorsa importante ma non una stella assoluta della squadra.

Si parla di un Franck Kessié intenzionato a fare marcia indietro. L’idea di tornare a giocare in Serie A non gli dispiacerebbe affatto. Inoltre, ci sarebbe anche la società giusta, ossia l’Inter, l’altra squadra di Milano.

Inter-Kessié, operazione non impossibile in estate

La prossima estate, Franck Kessié potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter e, di fatto, provare a fare come Hakan Calhanoglu: addio al Milan e consacrazione in maglia Inter.

L’ivoriano, classe 1996, guadagna ben sette milioni di euro, netti, a stagione al Barcellona ma potrebbe anche tagliarsi lo stipendio, pur di vestire la casacca nerazzurra. Inoltre, essendo arrivato in blaugrana da parametro zero, il suo cartellino non sarebbe molto costoso (si parla di una valutazione pari a 25/30 milioni di euro).

Inter: se entra Kessié, qualcuno deve fare le valigie

Come spiegato da Beppe Marotta in più occasioni, l’eventuale arrivo, la prossima estate, di Franck Kessié comporterebbe l’addio ad un giocatore attualmente in rosa (regola chiara: uno entra, uno esce). Il nome più chiacchierato è quello di Marcelo Brozovic.

Davanti ad una super offerta, l’Inter potrebbe anche decidere di sacrificare il croato, anche se trovare un elemento con le sue qualità pare molto complicato. Molto più improbabile che sia Nicolò Barella a fare le valigie (idolo incontrastato del tifo nerazzurro). Ci sarebbe anche Alessandro Bastoni che, al momento, non ha ancora rinnovato il suo contratto (tanti estimatori dalla Premier League) ma il difensore sta bene a Milano, sponda nerazzurra.