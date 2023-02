Inter, Bastoni: "Ora serve continuità. Futuro? Sto bene qui"

Il difensore nerazzurro ha parlato del momento della sua squadra dopo il derby vinto e sul possibile rinnovo di contratto.

09-02-2023 18:22

È uno dei grandi protagonisti dell’Inter da ormai tre anni e mezzo. Lo è stato anche nel derby vinto con il Milan e ora Alessandro Bastoni ha parlato del momento della sua squadra in un’intervista a Sport Mediaset: “Sapevamo dell’importanza del derby, al di là dei tre punti, perché così abbiamo dato un segnale a noi stessi. Abbiamo vinto con una grande prestazione e adesso dobbiamo dare un seguito”.

“Di sicuro è mancata un po’ di continuità in questa stagione ed è il motivo per cui siamo a -13 dal Napoli. Il divario è tanto, però abbiamo voglia di vincere e proveremo a vincerle tutte. Dobbiamo guardare a noi stessi e provarci”, ha aggiunto Bastoni. Infine, una battuta sul suo futuro: “In questo momento mi sento soddisfatto, sto bene qui. La mia famiglia sta bene qui, quindi per adesso va tutto bene”.