L’Inter strappa un punto ma sui social si guarda già al futuro

12-02-2022

Solo un punto o un punto buono: il pareggio conquistato dall’Inter sul campo del Napoli divide i tifosi nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi ha sofferto nel primo tempo contro l’ex Luciano Spalletti, finendo sotto di un gol. Ma nella ripresa l’Inter ha messo in campo una grande reazione dimostrando di essere ancora la favorita numero uno per lo scudetto.

Inter: punto guadagnato o due punti persi?

Sui social la grande domanda dopo il pareggio contro il Napoli è se quello del Maradona sia un punto guadagnato o due punti persi. Dopo la sconfitta nel derby, c’era sicuramente un po’ di timore nell’ambiente nerazzurro per la gara contro i partenopei. Ma il secondo tempo sembra aver fugato i dubbi sulla consistenza della squadra di Simone Inzaghi.

“Volevo vincerla – scrive Terry – però vorrei dire che io con Brozovic, Barella e Perisic mi sento sicura anche in guerra”. Anche per Manuel c’è da essere soddisfatti: “Stasera hanno giocato le due migliori squadre del campionato: una superiore nel primo tempo, l’altra nella ripresa. E quindi questo è un pareggio da valorizzare. Il peggio è passato. Andiamo avanti così”.

Inter: ora bisogna cambiare marcia

Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio di Napoli, i tifosi dell’Inter continuano a rimanere ottimisti sulla vittoria dello scudetto ma avvertono un senso di urgenza e sperano in un nuovo cambio di ritmo della squadra di Simone Inzaghi così come avvenuto nel girone di andata: “Giocato male ma il pareggio va anche bene. Urge però un cambio di ritmo da questo momento in avanti”. E ancora: “Siamo arrivati stanchi alla fase cruciale della stagione. Speriamo che qualcuno recuperi presto la condizione ottimale”.

Inter, Lautaro la nota stonata

Una prova ottima da parte di Perisic e Dimarco nell’Inter, bene anche Dzeko anche se fortunato in occasione del gol. All’appello manca ancora Lautaro Martinez che sta facendo fatica a trovare la via del gol: “Tutto bene questo pareggio, ma Lautaro?”, si chiede Ezio. Anche Chiara mette in evidenza la brutta prova dell’argentino: “Poi con calma cerchiamo di capire cosa è successo a Lautaro”.

