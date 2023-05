L'Inter su Nacho, l'erede di Skriniar: esperienza a parametro zero

Ultimi giorni da nerazzurro per lo slovacco. Si cerca il suo erede. Piace il difensore in scadenza di contratto con il Real Madrid. Proposto un triennale.

31-05-2023 10:32

Al termine della stagione in corso, l’Inter saluterà Milan Skriniar, da tempo promesso sposo del PSG. Tuttavia, il club nerazzurro avrebbe già individuato l’erede dello slovacco.

Inter, ultimi giorni da nerazzurro per Skriniar

Dopo sei stagioni da protagonista assoluto, Milan Skriniar sta per salutare Milano. Lo slovacco, infortunato da tempo, sogna di rientrare in tempo per la finale di Istanbul di Champions League, l’ultima grande occasione per indossare la casacca nerazzurra.

Come noto da tempo, Milan Skrniar non ha rinnovato con l’Inter e ha già un accordo per diventare il nuovo pilastro difensivo del PSG. Conoscendo il futuro dello slovacco da tempo, la società nerazzurra si è mossa per tempo per trovare un degno erede.

Inter, in pole position Nacho del Real Madrid

Secondo quanto riportato da Marca, l‘Inter avrebbe individuato in Nacho l’uomo giusto a cui affidarsi per il post Milan Skriniar. In forza al Real Madrid, è in scadenza di contratto con il club blanco, sua unica squadra per tutta la carriera.

Classe 1990, il nazionale spagnolo sarebbe seguito anche dal Villarreal. L’Inter avrebbe messo sul piatto una proposta triennale importante per convincerlo a diventare un nuovo giocatore alle dipendenze di Simone Inzaghi. Offerta che l’entourage dello spagnolo starebbe valutando con attenzione.

Inter, le qualità di Nacho: esperienza e duttilità

Dopo aver preso, a parametro zero, grandi giocatori come Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e André Onana (quest’ultimo al centro di tante voci di mercato), l’Inter potrebbe portarsi a casa anche Nacho senza spendere un solo euro per il suo cartellino.

Nacho è un difensore centrale ma può giocare anche a sinistra e destra. La sua duttilità, unita alla sua enorme esperienza internazionale, lo rendono un giocatore perfetto per lo stile di gioco che adotta Simone Inzaghi. E’ anche dotato di un grande tiro da fuori area. A 33 anni ha vinto tutto con la casacca del Real Madrid, comprese ben cinque edizioni della Champions League.