L'Inter vince ancora, i tifosi celebrano i protagonisti meno attesi

01-12-2021 20:27

Tutto facile per l’Inter, che sbriga la pratica Spezia con un gol per tempo e continua il suo inseguimento al vertice. Prestazione quasi perfetta da parte dei nerazzurri, capaci di esaltarsi anche con diverse seconde linee in campo, a cominciare da Gagliardini. Sui social è un tripudio, anche se c’è chi invita a mantenere prudenza visto che i prossimi impegni si annunciano come decisamente più probanti: Roma e Real Madrid.

Inter-Spezia, lodi dei tifosi per due nerazzurri

I liguri badano solo a difendersi, a scardinare il bunker ci pensa il calciatore meno atteso: Gagliardini. “Commosso da Gagliardini, bene anche Dumfries, ma soprattutto Handanovic: grande parata a fine primo tempo”, scrive un tifoso. Un altro estremizza il concetto: “Se Gagliardini segna e Handanovic para possiamo chiuderla qua”. Molti supporter elogiano l’atteggiamento ordinato e intelligente della squadra: “L’Inter contro lo Spezia che ha parcheggiato un autobus davanti alla propria porta gioca da grande squadra. Calma, pazienza e al momento opportuno si affonda: bene così”. Qualcuno ipotizza: “Secondo me stanno tirando un po’ il fiato in vista della Roma e poi del Real. Normale, quasi scontato. Ma dobbiamo in ogni caso chiuderla subito”. Mentre un altro ha nostalgia di un big a riposo: “A centrocampo si sente la mancanza di Barella“.

L’Inter chiude la partita, sui social è festa grande

Nella ripresa lo Spezia continua a difendersi e l’Inter ad attaccare. Il raddoppio è questione di pochi minuti e arriva dal dischetto, per la gioia dei tifosi: “Grande Lautaro, è tornato una sentenza anche dagli undici metri”. Un milanista infiltrato prova a seminare zizzania: “L’anno scorso piangevano per i tanti rigori dati al Milan, ma adesso che viaggiano a un rigore a partita non dicono niente?”. Gli interisti preferiscono conteggiare le occasioni: “Scusate, ho perso il conto: fino ad ora quante azioni da gol abbiamo sprecato?”. A 10′ dalla fine c’è chi nota una rarità assoluta: “All’80 di Inter-Spezia, primo dicembre 2021, Brozovic ha sbagliato il primo passaggio della sua stagione”. Solo l’ingresso di Sanchez riesce ad attirare le uniche, timidissime critiche: “L’Inter gioca sempre a due tocchi. Poi entra Sanchez e vabbè”.

