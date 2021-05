L'Inter vince ancora, i tifosi: Ora un ultimo sfizio

L’Inter non smette di vincere, anche con lo scudetto in cassaforte. I nerazzurri non fanno sconti alla Roma e si preparano ora alla supersfida con la Juventus. L’ultimo sfizio della stagione, l’ultimo regalo chiesto dai tifosi a Conte e ai suoi giocatori: “Teneteli fuori dalla Champions“.

Inter, perplessità per le nuove maglie

L’Inter scende in campo sfoggiando delle nuove maglie sgargianti che il popolo nerazzurro sul web, però, non approva. “Come chiudere una stagione fantastica con una maglia di…”, scrive più di un supporter. “Se l’Inter gioca in Champions con questa maglia viene squalificata”, ironizza un altro sostenitore. “Ma dai, guardate pure le maglie? È una partitella di allenamento per far rientrare Vecino e far riposare la difesa”, prova a minimizzare un tifoso sfegatato. E un altro commenta all’intervallo: “L’unica cosa brutta di questo primo tempo, oltre alle maglie, è il risultato: dovremmo essere davanti di 2-3 gol. Ps: il portiere tocca comprarlo”.

Gli interisti e i risultati dagli altri campi

Un occhio all‘Inter e un orecchio alla Juve. Come ai vecchi tempi, il turno infrasettimanale regala un’ormai dimenticata contemporaneità. E così molti tifosi dell’Inter si soffermano sul risultato della Vecchia Signora, prossima avversaria sabato in un Derby d’Italia da dentro o fuori per i bianconeri. “Stasera lo Scansuolo sta dando una grande mano ai gobbi…che strano”, ironizzano diversi tifosi nerazzurri. “Beh vorrà dire che dovremo pensarci noi”, si augura un supporter che guarda già a sabato. “La vera grande sfida, l’ultimo sfizio di questo anno bellissimo è la partita sabato. Stasera un buon allenamento e nulla più”, osserva un fan.

Inter-Roma, i commenti dei tifosi nerazzurri

Sarà anche un allenamento ma l’Inter, con tante seconde linee in campo, ci tiene a condurlo in porto. “Buona partita, nonostante i tanti cambi i ragazzi reggono bene”, scrive un tifoso divertito. “Noi campioni anche di serietà. Vi siete dimenticati i punti regalati a destra e a manca da quelli negli anni scorsi?”, ricorda un altro supporter. Poi nel finale l’esplosione di gioia: “Ci pensa sempre lui, Big Rom. Non ne sbaglia una”.

SPORTEVAI | 12-05-2021 22:47