L’intermediario di Brahim Diaz a Casa Milan

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com: “Il giocatore si sente parte del progetto e vorrebbe restare”

06-04-2023 21:56

La società rossonera del Milan non vuole privarsi del fantasista spagnolo Brahim Diaz. Il prestito con il Real Madrid terminerà a giugno ma i dirigenti rossoneri sono al lavoro per non privarsi del giocatore. Come detto e riferito da Calciomercato.com, a Casa Milan, nel pomeriggio, è arrivato l’intermediario Edoardo Crnjar (colui che aiutò il Milan a portare Brahim Diaz dal Madrid).

“Per riscattarlo al Milan servono 22 milioni di euro, con eventuale controriscatto dei Blancos fissato a 26-27 milioni, ma il giocatore si sente parte del progetto e vorrebbe restare” riporta Calciomercato.com. Il futuro di Brahim Diaz è ancora da decidere, il Milan ed il giocatore però vogliono continuare insieme.