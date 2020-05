L’ironia degli juventini: “Inter, cambia data per la ripresa”

Poche date nel mondo del calcio hanno il potere di mobilitare i tifosi come il 5 maggio, il giorno in cui l’Inter di Hector Cuper perse lo scudetto 2002 in favore della Juventus, dopo la clamorosa e inattesa sconfitta in casa della Lazio, per 4-2.

La ricorrenza del 5 maggio sul web

Già nei giorni scorsi i tifosi juventini hanno preparato il terreno per i soliti sfottò ai danni dei nerazzurri, pronti dal canto loro a rispondere a tono, tirando fuori magari sventure bianconere come le 7 sconfitte in finale di Champions League o lo scudetto sfuggito nel 2000, in circostanze simili, a Perugia.

Scorrendo Twitter alla voce #5maggio sono tanti i post che spuntano fuori, tra prese in giro degli juventini e difese d’ufficio dei nerazzurri. Tra i primi c’è chi, come Filippo, sottolinea la scelta infelice dell’Inter di riprendere gli allenamenti proprio domani, nel giorno dell’anniversario di una delle loro peggiori delusione sportiva. “Solo in un mondo meraviglioso come questo l’Inter fissa la ripresa il 5 maggio”, scrive il tifoso bianconero.

Gresko e Ronaldo

Losma rilancia, postando nei commenti la foto di Vratislav Gresko, ex terzino slovacco dei nerazzurri che fu tra i protagonisti della debacle contro la Lazio: “All’Inter gli auguri di un ex compagno di qualche annetto fa…”.

Ma sui social fioccano naturalmente anche le riproduzioni di una delle immagini più iconiche di quella giornata, le lacrime in panchina di Ronaldo il Fenomeno. Lo juventino Ricky la ripropone su Twitter e scrive: “Interisti tutti depressi e perché il 5 maggio si sta avvicinando”. Infine un grande classico, quello di Emil: “5 maggio, godo ancora”.

