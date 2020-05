L'ironia dei tifosi: Ci crediamo, come per Messi e Modric

La parziale apertura per gli allenamenti ha fatto già scattare i sogni per una ripresa dei campionati: nonostante i tira e molla continui, con dietrofront e cambiamenti di rotta, la sensazione è che se tutto procede nella direzione giusta a giugno si potrà tornare a giocare. E con il calcio vero tornano anche i sogni di mercato. Oggi la Gazzetta ha sparato in prima pagina la suggestione Pogba per l’Inter. Ennesima sfida alla Juve dopo che già in passato (Kulusevski ultimo caso) i due club più titolati d’Italia si sono accapigliati sugli stessi obiettivi.

Pogba vuol lasciare il Manchester United

La certezza per ora resta una: Pogba vuol lasciare il Manchester United, dove non si sente valorizzato al massimo, ma alle porte c’è sempre il Real Madrid che farebbe carte false per portarlo in Spagna.

Quanto costa oggi Pogba

Il problema è il prezzo del cartellino: i Red Devils lo pagarono 110 milioni alla Juve, una cifra oggi impensabile anche alla luce dell’emergenza economica dovuta alla crisi per il corona virus, ma anche 80-90 milioni sono cifre troppo alte sia per l’Inter che per la Juve.

Sui social scetticismo bipartisan per Pogba all’Inter

La notizia dell’ipotetico interessamento dell’Inter per Pogba ha fatto il giro del web ma sui social non ci credono nè i tifosi dell’Inter nè quelli della Juve: “Ma sì raga, Pogba non vede l’ora di andare all’Inter, rivale della sua amata Juventus, per non giocare la Champions League in coppia con Eriksen, Messi, Vidal e Modric. “.

C’è chi scrive: “Ma voi fareste davvero follie per Pogba?? Per me è uno dei tanti futuri campioni che restano sempre futuri campioni. Il tesoretto investiamolo altrove!” o anche: “Ma quando Paratici dice che l’idea è anche quella di giocare col le stesse rose di quest’anno, si spaventa che Marotta prenda Pogba o Cavani? Naaaaa, vero? “.

Come per Modric o Messi

I tifosi non vogliono illudersi: “Questa storia di Pogba è identica a quella di qualche anno fa su Modric o quella recente su Messi.Tanto rumore per nulla e alla fine del mercato ti fai scippare gente come Tonali, Chiesa o MilinkovicSavic” e infine: “La stampa sta preparando in pompa magna un nuovo Inter beffata su Pogba . Non cascateci, mi raccomando”.

Anche i tifosi della Juve sono perplessi

Sulla sponda bianconera non tutti sognano il Pogback: “Sinceramente Pogba se ne può restare dove è voluto andare, anche considerando che non tocca boccia da due anni poi, la Juve deve puntare forte su Tonali a mio avviso”.

SPORTEVAI | 03-05-2020 10:21