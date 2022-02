L'ombra del Barca sul derby, gli spagnoli sui due big di Inter e Milan

05-02-2022 08:26

Oggi è il gran giorno: alle 18 a San Siro di scena uno dei derby più delicati e importanti degli ultimi anni. L’Inter prova la grande fuga, il Milan il rientro nella lotta-scudetto dalla porta principale e contro i rivali di sempre. Cresce l’attesa ma ad agitare la vigilia della stracittadina arrivano controverse voci di mercato che rischiano di destabilizzare l’ambiente. Dalla Spagna, e in particolare dal portale todofichajes, si parla del forte pressing del Barcellona per strappare a Inter e Milan due giocatori a parametro zero, ovvero Brozovic e Kessie.

Brozovic e Kessie nel mirino del Barcellona

La prospettiva di poter prendere gratis i due centrocampisti ha ingolosito gli azulgrana, disposti ad aumentare gli ingaggi ad entrambi e la trattativa sarebbe già partita. Se per Kessie i tifosi del Milan sembrano rassegnati a perderlo a parametro zero, per il croato dell’Inter è un fulmine a ciel sereno.

Giallo su Brozovic, rinnova con l’Inter o va via?

Da tempo in Italia si continua a ripetere che per il rinnovo di Brozovic è tutto fatto: il giocatore avrebbe respinto le sirene dall’estero (anche il Tottenham di Conte ha mosso i suoi passi per ingaggiarlo) e sarebbe pronto ad accettare l’offerta dei nerazzurri da 6 milioni a stagione. Il dubbio però attanaglia i fan: se ne parla da mesi ma la firma non arriva, un po’ come per Dybala prima che esplodesse in pieno il caso alla Juventus.

I tifosi dell’Inter temono di perdere Brozovic

Fioccano reazioni preoccupate sui social: “Percepisco le energie negative di chi vorrebbe vedere Brozovic con un’altra maglia. Le percepisco di brutto” o anche: “Ma quando firma??? Stiamo aspettando da un mese ormai” oppure: “Mettere una firma non richiede poi chissà quanto tempo… se ha scelto di rimanere si presume che sia d’accordo anche con quanto proposto quindi 2 secondi per mettere un autografo li trova altrimenti non si sta a pregare nessuno”

C’è chi scrive: “Il tempo delle chiacchiere è finito. Ora o firma o se ne va” e poi: “Capisco la serenità, le smentite del caso e la volontà del calciatore però sono 50 GG che deve firmare” e ancora: “Brozovic che non rinnova ha destabilizzato l’ambiente prima del derby” e infine: “Il problema della comunicazione su Brozovic è aver annunciato il “tutto fatto” con annuncio post Supercoppa, giusto per dire di essere arrivati prima. Quando in realtà è ancora tutto aperto”.

