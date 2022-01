Milan, quasi impossibile il rinnovo di Kessie: troppa distanza tra le parti

30-01-2022 12:14

C’è sempre più distanza tra il Milan e Franck Kessie, con la dirigenza rossonera che sta piano piano accettando il fatto di perdere il proprio mediano a zero al termine di questa stagione: Per Kessie le pretendenti non mancano, dal PSG all’Inter, e l’ivoriano rimane convinto di poter strappare condizioni migliori altrove.

Dal canto loro, Maldini e Massara tenteranno a febbraio l’ultimo tentativo per rinnovare il calciatore e non perdere l’ennesimo giocatore a 0 come fu per Donnarumma e Calhanoglu, ma la distanza rimane enorme dato che l’ex Atalanta continua a chiedere 8 milioni netti, cifra non raggiungibile per le casse rossonere.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT