Inter: il Barcellona corteggia Brozovic, rinnovo obbligatorio

03-02-2022 08:14

L’Inter si sta preparando al derby di sabato. Un match delicatissimo per la volata scudetto. Tuttavia, in casa nerazzurra, c’è una questione molto delicata da affrontare, ovvero il rinnovo di Marcelo Brozovic

Inter, Brozovic va blindato

Da diverse settimane si parla del rinnovo di Marcelo Brozovic. Il croato, giocatore fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi, è in scadenza di contratto. Nonostante ci sia ancora tanto ottimismo in casa nerazzurra (confermato dalle parole di Beppe Marotta) per una conclusione positiva della questione, la fumata bianca non è ancora arrivata. L’Inter avrebbe proposto all’entourage del 29enne regista un accordo pluriennale da circa sei milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante che, tuttavia, non ha ancora portato alla firma sul nuovo contratto. La sensazione è che chi gestisce Marcelo Brozovic si stia guardando attorno, per capire se ci siano anche altre opzioni da valutare.

Brozovic, il Barcellona ci crede

Tra i tanti club che sarebbero alla finestra, pronte a farsi avanti nel caso in cui Marcelo Brozovic non dovesse rinnovare con l’Inter, ci sarebbe anche il Barcellona. Xavi, ex centrocampista dai piedi fatati e attuale allenatore dei blaugrana, conosce perfettamente le qualità del nazionale croato e starebbe spingendo per averlo alle sue dipendenze al Barcellona. Uno come Marcelo Brozovic potrebbe fare la differenza e aumentare sensibilmente il livello tecnico della squadra blaugrana. Dopo l’esperimento Miralem Pjanic (fallito miseramente), il Barça ha bisogno di una testa pensante in mezzo al campo. Marcelo Brozovic sarebbe perfetto.

I numeri di Brozovic con l’Inter

Arrivato all’Inter nel gennaio del 2015 (dalla Dinamo Zagabria), Marcelo Brozovic, dopo un inizio complicato, ha trovato la sua dimensioni grazie a Luciano Spalletti che, ai tempi in cui allenava l’Inter, l’ha spostato nell’attuale ruolo di regista basso. Il suo rendimento è aumentato in maniera vertiginosa, tanto che oggi il croato, insieme a Nicolò Barella, è l’anima del gioco nerazzurro. Con la casacca nerazzurra, Marcelo Brozovic ha giocato ben 271 partite ufficiali, con anche 26 reti a referto. Impossibile rinunciare ai suoi piedi. L’Inter sa che dovrà fare qualsiasi sforzo possibile per trattenerlo.

OMNISPORT