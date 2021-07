L'ultimo like di Gigio Donarumma scatena la bufera sui social

Ci vorrà tempo per rimarginare la ferita. Se mai sarà possibile. L’addio di Donnarumma al Milan non è stato (ancora?) metabolizzato dai tifosi del Milan. L’Europeo super di Gigio ha avuto l’effetto di un detonatore con i risentimenti che si sono amplificati nel ripensare a un divorzio così traumatico. E così è appena normale che al nuovo portiere del Psg non venga fatta passare liscia nessuna leggerezza. A farlo tornare nel tritacarne delle polemiche un apparentemente innocente “like” messo a un post di Calhanoglu. Quello che, come lui, ha lasciato il Milan a parametro zero per giunta per andare a giocare con i cugini dell’Inter.

I tifosi del Milan non perdonano Donnarumma

Fioccano numerosi commenti sui social: “nulla vieta di mettere like alle altre foto, e di evitare magari quella .. si chiama buon senso ..” o anche: “Dopo quello che ha fatto poteva evitare ..”, oppure: “puoi essergli amico anche senza mettere like tattici che possono sembrare maliziosi” e ancora: “Ci va anche un minimo di tatto.. infatti non e’ un problema che il like lo mettono giocatori del Milan attuale , sono amici fanno bene, io eviterei ma ok … ma lui può evitare .. almeno per buongusto”.

C’è chi scrive: “Gigio non ha ancora COMPRESO cosa ha combinato con la sua decisione , il popolo Milanista si , ed è pronto ad farglielo comprendere …” e anche: “Come fa Hakan ad avere amici se ha raccontato di essere vittima di bullismo all’interno dello spogliatoio hahahah”. Non mancano però i difensori di Donnarumma: “Niente non si riesce a capire che i calciatori sono amici e che non interessa nulla di queste cose a loro. Anche Romagnoli, Tomori, Leao e altri se è per questo. Si è amici prima che calciatori”.

SPORTEVAI | 22-07-2021 10:53