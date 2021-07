Milan, i tifosi non hanno dubbi: “Altro che Donnarumma”

Sandro Tonali vuole conquistare i cuori dei tifosi del Milan. E prima di riuscirci con le imprese sul terreno di gioco sembra farlo con le parole fuori dal campo. Il centrocampista, riscattato dal club rossonero dopo una stagione in prestito, ha infatti giurato amore eterno al Milan con delle dichiarazioni che hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi.

L’intervista di Tonali

Il centrocampista ex Brescia si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha rivelato di aver avuto offerte economicamente più vantaggiose ma ha deciso di mettere il Milan al primo posto. “La voglia di restare al Milan veniva prima di tutto. Per me era importante fare un passo verso il Milan. C’erano altri club anche con ingaggi più alti da offrire ma io sono felice qui”.

La mente corre subito a Donnarumma quando Tonali spiega: “Ogni giocatore ragione in maniera diversa. C’è chi pensa alla carriera e all’ambizione chi ai soldi. Io credo che stare bene in una squadra sia imprescindibile. Al Milan posso centrare tutti i miei obiettivi, posso avere tutto nel club in cui sono felice”.

La reazione dei tifosi

I fan rossoneri hanno apprezzato le parole al miele del centrocampista che sembra andare in direzione opposta di quanto avvenuto con Donnarumma e Calhanoglu: “E’ una questione di atteggiamento e mentalità – scrive Matteo – l’atteggiamento di Tonali è quello giusto e per questo dovremmo solo sostenerlo”. E ancora: “Eras già nel nostro cuore l’anno scorso. Abbiamo bisogno di ragazzi come lui”.

Ma c’è anche chi non vuole fare paragoni con Donnarumma: “Se voleva rimanere al Milan e quindi in una grande squadra non aveva molte alternative. Paragonarlo a Donnarumma non ha per niente senso, siamo di fronte a situazioni molto differenti”. Ma la gran parte dei tifosi vede queste parole come una boccata d’ossigeno: “L’Intervista di Tonali è una meraviglioso toccasana per quegli animi rossoneri sgualciti da recenti manovre di altri. Quanto sarebbe bello togliersi tutti i sassolini dalla scarpe con Sandrino sugli scudi”.

