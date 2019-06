La calda estate di Cristiano Ronaldo (con yacht e scivolo)

Approdato in Francia, per trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia della sua fidanzata, Georgina Rodriguez, e figli, Cristiano Ronaldo e il suo yacht con scivolo dall’altezza vertiginosa dominano l’estate dei calciatori.

In questa fase, prima che inizi la preparazione e vengano rispettati gli impegni commerciali, ecco che i volti noti del pallone con consorti e fidanzate si mostrano tra Baleari e Grecia e altre mete della leggerezza.

CR7 e Georgina, invece, non trascurano di toccare le mete consuete delle loro pause estive e di accompagnare alla presunta libertà impegni legati a sponsor, accordi commerciali e una puntata magari nei cantieri che riguardano gli investimenti collaterali che Ronaldo ha effettuato per il dopo.

Il campione della Juventus non trascura alcun aspetto della sua vita, mercato compreso. C’è da osservare con molta attenzione le sue mosse e le sue frequentazioni per questa nuova Juve di Maurizio Sarri.

VIRGILIO SPORT | 25-06-2019 15:18