La carica di Murray: "Sta tornando il mio tennis"

Andy Murray ci crede ancora, il tennista, che dopo varie operazioni è tornato alle competizioni sta partecipando a vari tornei per trovare la giusta forma fisica.

All’ATP 250 di San Diego ha esordito senza problemi con il successo su Denis Kudla.

“Mi sento meglio, sto iniziando a ritrovare le giuste sensazioni in campo, già dall’US Open. A New York posso dire che per me è stato come un nuovo inizio, adesso credo di aver solo bisogno di ricominciare a battere alcuni giocatori di livello più alto. Ho avuto opportunità in quelle partite che ho giocato contro i migliori, e ora sento che il mio livello di intensità fisico e tecnico è salito ancora. Penso di poterli battere, sì, voglio provarci. Devo solo iniziare a sfruttare le mie opportunità contro di loro”.

Al prossimo turno a San Diego sfiderà Casper Ruud, attualmente n.10 del ranking ATP.

OMNISPORT | 29-09-2021 13:41