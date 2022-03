La consapevolezza di Enea Bastianini

08-03-2022 11:57

Vincere e rimanere con i piedi ben saldati per terra. Questa è la filosofia di Enea Bastianini che non vuole permettersi voli pindarici dopo l’exploit di domenica pomeriggio in Qatar.

Eppure sognare non costa nulla, ma “il bestia” sa che di gare come quella di Losail ne deve fare ancora tante prima di meritarsi l’Olimpo della Motogp. Certo, è partito col piede giusto: prima gara in Motogp e prima vittoria, meglio di così, come si poteva fare?

Bastianini con il suo meritato successo, ha salvato il weekend della Ducati. Già perchè, delle cinque Ducati GP-22 al via ne sono arrivate al traguardo solo due e anche piuttosto attardate, ovvero quelle di Johann Zarco e Luca Marini tra problemi di elettronica e caduta di “Pecco”.

Il pilota riminese ha coronato un weekend da sogno dopo aver colto la pole in prova: da qui c’è senza dubbio la consapevolezza di essere un pilota in grado di vincere al livello più alto del motociclismo di velocità grazie anche alla sua maturità. Sin da Sepang infatti, Bastianini non si è montato la testa quando è stato il miglior pilota della casa italiana, consapevole che i piloti ufficiali avevano le normali difficoltà che si incontrano alle prese con una moto nuova.

E’ ovvio ed è chiarissimo quale sia l’obiettivo di Bastianini, ovvero quello di condividere il box con Bagnaia nel 2023, ma sa benissimo che deve meritarselo fino all’ultima curva dell’ultimo Gp.

“Io in Ducati sto molto bene. L’obiettivo è diventare pilota ufficiale, se arriva un’altra Casa non chiudo la porta in faccia, ma per ora vedo il futuro qui. Mi piacerebbe meritarmi il team ufficiale, però se Martin o Miller sono davanti, mi adeguo. Io sono per il giusto” ha dichiarato in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

