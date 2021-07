La Copa America consacra De Paul: è tra i migliori al mondo

Le copertine sono e saranno tutte per Leo Messi, e probabilmente è giusto così, mentre nella storia ci entrerà Angel Di Maria, perché è stato lui a siglare il goal che ha deciso la finale di Copa America 2021. Argentina-Brasile ha avuto però anche un altro straordinario protagonista, un giocatore che si è ampiamente meritato la palma di migliore in campo: Rodrigo De Paul.

Il centrocampista argentino, non solo si è inventato l’assist che poi ha portato alla rete del ‘Fideo’, servendolo in velocità con un lancio millimetrico di 40 metri, ma ha illuminato la scena con giocate di altissima classe.

Raggiunta a 27 anni la piena maturità calcistica e diventato un punto fermo dell’Albiceleste, De Paul ha quindi chiuso come meglio non poteva un torneo che l’ha visto tra le stelle più brillanti.

Se il premio di miglior giocatore della competizione è andato a Lionel Messi, il numero 7 dell’Argentina è stato superlativo, dal primo all’ultimo minuto giocato. Ha segnato il suo primo goal con la maglia della sua Nazionale (nei quarti di finale contro l’Ecuador) e in tutte e sei le partite giocate ha messo in mostra quelle che sono quelle qualità che in Italia conosciamo alla perfezione: straordinaria bravura tecnica, unita ad intelligenza tattica e la capacità di sapersi sacrificare per la sua squadra.

Nel corso dei 90’ del Maracanã è stato il giocatore impegnato in più duelli (ben 19), il secondo per numero di palloni recuperati (7, uno in meno del solo Montiel) e il primo per passaggi effettuati al pari di Lionel Messi.

Una prestazione completa a 360° che conferma quello che già si sa da tempo: Rodrigo De Paul è uno dei centrocampisti più forti e completi dell’intero panorama calcistico mondiale.

Uno status raggiunto dopo stagioni giocate ad altissimo livello in Serie A con la maglia dell’Udinese. Arrivato in Italia nell’estate del 2016, è cresciuto esponenzialmente di partita in partita, fino a diventare ciò che è oggi.

Un traguardo meritato, anche se di fronte a tanta grandezza non si può avere anche un pizzico di rammarico. Da settimane infatti il centrocampista argentino viene dato ad un passo dall’Atletico Madrid. Di fatto si parla di una trattativa per la cui chiusura ufficiale si attendeva solo la fine della Copa America.

La Serie A perderà quindi un grande protagonista, mentre Simeone si appresta ad accogliere a Madrid un giocatore che andrà a rafforzare ulteriormente una squadra reduce dal trionfo in Liga.

Un grande colpo quello messo a segno dai Colchoneros, oltre che un grande affare. La sensazione è quella che la valutazione di De Paul, dopo quanto fatto nella Copa America 2021, possa essere ben diversa rispetto a quella di qualche settimana fa.

