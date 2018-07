La Croazia festeggia la finale, lui li fotografa... da sotto

Si chiama Yuri Cortez, è messicano e potrebbe essere il fotografo più fortunato e più sfortunato dell'anno. Perché è stato travolto da un'orda di giocatori in preda alla gioia, ma non ha perso la lucidità e ha portato a casa un servizio unico, che gli sta dando grande notorietà in tutto il mondo.

Cortez era a bordocampo in occasione di Croazia-Inghilterra, semifinale dei Mondiali di Russia 2018, ed era l'uomo più vicino a Mario Mandzukic nel momento in cui l'attaccante della Juventus ha segnato al minuto 108 la rete che ha regalato agli slavi la prima, storica finale in una Coppa del Mondo di calcio. Il più vicino, beninteso, a parte i compagni di squadra.

Mandzukic ha quindi festeggiato la rete in preda al più sfrenato entusiasmo, prima di essere travolto dagli altri nazionali croati che già assaporavano la storica finalissima di Mosca. Si è quindi creata una piccola piramide umana, sotto alla quale c'era proprio Yuri Cortez. Che però non ha perso la lucidità e ha immortalato tutto: la smorfia incredula di Mandzukic, l'urlo di Pivaric, gli abbracci scomposti dei giocatori in maglia blu a scacchi sempre più consapevoli dell'impresa sportiva che stavano scrivendo. E che alla fine lo hanno anche baciato.

Intanto il fotografo non ha messo di scattare, scattare, scattare immagini a profusione. Era lì per quel motivo e non ha mai dimenticato quale fosse il suo compito. Mandzukic e compagni lo hanno poi aiutato a rialzarsi, scusandosi per averlo coinvolto in una festa popolare che non lo riguardava.

La ricompensa è arrivata il giorno dopo, quando ha pubblicato i suoi scatti, realizzando un servizio che sicuramente entrerà nella storia di questi Mondiali e forse non solo.

Un vero e proprio colpaccio. Reso possibile dalla lucidità di un professionista in grado di continuare il proprio lavoro anche di fronte al più evidente degli imprevisti. E non senza aver ricevuto a sua volta qualche… colpo.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 14:15