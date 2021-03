La decisione di Conte non commuove i tifosi dell’Inter

Conte sempre più cuore nerazzurro. Il tecnico dell’Inter in questo momento è concentrato unicamente sulla vittoria dello scudetto, in una corsa che vede la sua squadra come la grande favorita. Ma in casa nerazzurra già si parla di futuro con la Gazzetta dello Sport che sostiene come l’allenatore stia pensando di rimanere anche per una terza stagione.

Passato burrascoso

La storia tra l’Inter e Antonio Conte non è stata sempre facile, alla fine della scorsa stagione il tecnico leccese aveva polemizzato apertamente con la società sugli obiettivi da raggiungere e sulle ambizioni. Una richiesta schietta di intervenire sul mercato per riuscire a competere per il titolo, richieste tutte esaurite tanto che l’Inter si è presentata ai nastri di stagione con il ruolo di favorita.

Voglia di continuare

E ora con i nerazzurri al primo posto della classifica e seriamente candidati alla vittoria dello scudetto, Antonio Conte vorrebbe continuare il suo progetto. La Gazzetta dello Sport nel suo titolo di apertura rivela la voglia dell’allenatore di aprire un ciclo insieme al direttore Marotta; un ciclo che si aprirebbe con i rinnovi di Bastoni, De Vrij e Lautaro.

Social scatenati

Ad aprire la polemica su questa voglia di Inter da parte di Antonio Conte è il giornalista Paolo Ziliani: “E’ ufficiale: dopo aver attentamente esaminato le offerte dei numerosi club italiani e stranieri che ogni giorno gli offrono ingaggi superiori, se non doppi, rispetto ai 12 milioni percepiti dall’Inter, Antonio Conte ha deciso di restare”.

Le parole del giornalista hanno scatenato un dibattito immediato sui social, con molti anche tra i fan nerazzurri critici nei confronti di Conte: “Mi domando – dice Marco – gli hanno costruito la squadra che voleva per lo scudetto, ha due squadre da poter piazzare, è primo dopo 24 giornate ma fuori dalla Champions e lo esaltano ancora?”.

Mentre Agostino fa notare che dietro questa scelta dell’Inter e di Conte non c’è niente di sbagliato: “Ma perché vedere sempre del marcio? Non potrebbe essere che l’Inter attuale sia una squadra in grado veramente di aprire un ciclo sia in Italia che in Europa? Io credo che ci siano tutti i presupposti ed è merito soprattutto di Conte”.

