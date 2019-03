La dedica struggente di Ambra ad Allegri su Instagram

Se dopo due figli, una relazione di lungo corso e una sequenza insospettabile di copertine per la sorpresa suscitata c’è anche un post simile sul suo profilo Instagram, allora Ambra è innamorata. Innamorata davvero, perché elogia l’uomo e ama il suo coraggio pur non avendo mai manifestato pubblicamente interesse per il calcio e quel che ne viene, Champions inclusa. Ma si tratta di Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus del ribaltone che approda ai quarti di Champions League e non di un uomo qualsiasi.

“Coraggio viene dal latino cor, «cuore». Al pari di molte altre parole che finiscono per ..aggio, indica:

un agire che abbia un preciso scopo, l’ampiezza di qualcosa.

Cor-aggio, perciò, vuol dire fare cose che rivelino (a te innanzitutto) il tuo cuore, cioè la tua autenticità; e scoprire in tal modo quanto è grande quel che in te è autenticamente tuo”, si legge accanto all’immagine di spalle di quello che sembra proprio il futuro sposo dell’attrice.

Perché le nozze Ambra-Allegri, a quanto pare, si faranno e i preparativi fervono. Non che trapeli molto, se non che la data dovrebbe essere giugno (in Toscana?) e che gli sposi si stabiliranno a Milano per ragioni di cuore, legate ai figli che entrambi hanno avuto da relazioni precedenti.

VIRGILIO SPORT | 13-03-2019 10:42