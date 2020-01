La denuncia di Palmeri: Per colpa della Juve calendario falsato

Non si scopre certo oggi il calendario di serie A ma c’è chi solo oggi trova una stortura importante e la denuncia dando la colpa alla Juventus. Si tratta di Tancredi Palmeri che, partendo da un’anomalia della prossima giornata di serie A, va a ritroso fino a trovare il colpevole ed accusa la Lega di aver voluto favorire i bianconeri anche a costo di falsare il torneo.

IL TWEET – Con un lungo tweet il giornalista riepiloga la vicenda e dice: “Realizzo adesso che Lazio e Roma giocheranno questo weekend in casa la stessa giornata di campionato. Magari sbaglio, ma non ricordo sia mai successo, o almeno negli ultimi 30 anni di campionato. Il perché? È presto detto: Per regolamento deve essere consegnato alla UEFA 25 giorni prima di una competizione l’impianto ospitante. Dunque Olimpico non più utilizzabile dal 18 maggio. La Serie A doveva finire il 17 maggio. Ma come vi avvertii, la fine è stata posposta al 24 maggio. Perché?!”.

IL MOTIVO – Palmeri prosegue: “L ’allungamento al 24 maggio è solo per un motivo: per far tenere il ritmo partita all’eventuale italiana che arrivasse in finale di Champions – che poi l’unica che avesse queste velleità è solo una… Ora direte: ma perché è uno scandalo finire il 24 maggio? Per questo: Perché questo vuol dire che avremo solo 18 giorni di distanza tra fine del campionato e inizio dell’Euro. Badate bene: MAI NELLA STORIA l’Italia aveva lasciato meno di 24 giorni tra la fine del campionato e l’inizio di Euro/Mondiali (che stavolta inauguriamo pure noi!)”.

LA REPLICA – I tweet si susseguono: “Alcuni diranno: ma anche Liga e Ligue1 finiscono il 24 maggio, dov’è il problema? E infatti era una delle misure sensate che avevamo rispetto a paesi dove i ct si lamentano del poco tempo a disposizione per recupero e ritiro. Copiamo sempre le misure peggiori. Infatti: Mancini stesso s’era lamentato in principio del calendario. Ma poi è stato consigliato di evitare lamentele… “.

DANNO E BEFFA – Il giornalista conclude: “Oltre al danno per la Nazionale, ci sono anche Roma e Lazio che prima che il calendario fosse estratto sapevano già di dover entrambe disputare l’ultima fuori. Avere entrambe le romane in trasferta in una giornata – e all’ultima! – è semplicemente snaturare il campionato. E che ultima giornata! Napoli-Lazio, e Juventus-Roma! E questo solo per allungare la Serie A al 24 maggio per tenere ritmo partita per la finale Champions. Assurdo”.

SPORTEVAI | 09-01-2020 11:10