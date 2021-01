La Dinamo Sassari riabbraccia Massimo Chessa

Perso capitan Devecchi fino al termine della stagione a causa di un grave infortunio, la Dinamo Sassari riaccoglie un’altra bandiera.

È infatti ufficiale il ritorno di Massimo Chessa, che era già aggregato agli allenamenti dallo scorso 9 dicembre.

Il play sassarese doc torna quindi a vestire la maglia della Dinamo sei anni dopo la separazione avvenuta nell’estate 2015 per andare a giocare in Serie A2 a Trapani, decisione giunta al termine della stagione che vide Sassari conquistare lo storico ‘Triplete’, composto da scudetto, Coppa Italia e Supercoppa con coach Sacchetti in panchina.

Chessa, che nella Dinamo è cresciuto giocando in prima squadra già tra il 2004 e il 2009, nella scorsa stagione ha giocato sempre in A2 a Napoli.

È stato inoltre protagonista della risalita della ora defunta Virtus Roma, per la quale ha giocato tra il 2016 e il 2019 conquistando la promozione in A1.

OMNISPORT | 14-01-2021 18:27